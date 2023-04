Cobran 12 pesos, pero incumplen recorridos

Ciudad Juárez.- A una semana de haber entrado en vigor el incremento de hasta 50 por ciento en la tarifa del transporte público las rutas no han cumplido con los recorridos completos, lo que fue uno de los acuerdos para el cobro de 12 pesos, dijo Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora en la Zona Norte.

“Un tema que se estuvo discutiendo y que lo plantearon los usuarios: que con la pandemia dejaron de circular los camiones. La ciudad sigue creciendo y ahí no hay rutas y hay demanda donde antes existían rutas. Entonces se acordó también tener una reunión técnica con el subsecretario de Transporte para ver cuáles rutas se tenían que ajustar para que se diera la cobertura, esa reunión es el viernes”, comentó.

Señaló que además habrá una junta cada semana con los transportistas para analizar los avances tanto en los recorridos como en el proceso de renovación de unidades. La primera será el próximo lunes y estará presente el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

En cuanto a la inconformidad que han manifestado los usuarios por el incremento, Ibáñez dijo que los concesionarios habían solicitado un aumento mucho mayor, pero el aprobado fue con base en el alza del combustible, las refacciones y la inflación, tal y como lo explicó el secretario general de Gobierno.

“Yo creo que nunca nadie estamos de acuerdo con ningún aumento, pero por otro lado era una situación que se estaba presentando como el huevo y la gallina: ‘hasta que no compres camiones nuevos no hay aumento’, ‘pero si no hay aumento no hay crédito para comprar los camiones nuevos’. Estábamos ya en una circunstancia donde lo que estaba sucediendo es que en lugar de mejorar el transporte se estaba deteriorando cada vez más”, mencionó.

Dijo que con el fideicomiso de 120 millones de pesos que se les otorgó por parte del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) se fijó que los camiones se deben renovar en tres meses, ya que es el plazo en el que las armadoras pueden tener listos los camiones.

Reiteró que a quienes no cumplan se les retirará la concesión, lo cual es el compromiso del Gobierno.