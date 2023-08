Cobra vida la cerámica en manos del artista

Ciudad Juárez.- Las manos del artista plástico Israel Gómez Mares han creado incontables piezas de cerámica que relucen en las paredes de su hogar, en donde también instaló su taller para impartir clases a quienes les gusta tener contacto con la arcilla.

Durante la semana Israel organiza los materiales para que todo esté listo los sábados y domingos, días en que enseña a un grupo de personas a moldear artesanías con el “Taller de torno”.

La experiencia la adquirió desde hace diez años cuando comenzó a dar cursos gratuitos a sus vecinos. Dos años antes se había formado en Artes Plásticas en el Centro Municipal de las Artes (CMA), esfuerzo que rindió sus frutos para el 2018, al obtener el Premio Nacional de Cerámica, en Tlaquepaque, Jalisco, con la escultura denominada “Ciudad en llamas”, inspirada en el contexto local de violencia, dijo el artista.

Hace cinco años, Israel buscaba la arcilla en la Sierra de Juárez, pero actualmente la adquiere de proveedores de Hidalgo, Monterrey, Ciudad de México y Nuevo México.

El proceso inicia con la elaboración de arcilla con la que hará una pasta de cerámica que luego trabaja y moldea en el torno, luego se deja secar por dos o tres semanas en el interior del taller, después se continúa con el acabado que se realiza mediante el lijado, o también puede hacerse humedeciendo la superficie, colocando un engobe (pasta) que sirve para resanar, darle color, pegar, hacer texturas y relieves según su gusto, explicó.

Una vez que la pieza está libre de humedad, puede entrar al horno de gas a una temperatura arriba de mil grados centígrados en un lapso de entre 8 y 10 horas, ya que el proceso debe ser lento para sacar la humedad y así evitar que la figura truene. Para continuar con el acabado, la pieza entra al horno nuevamente a temperatura más baja para que dé como resultado una cerámica esmaltada, detalló.

“Ya no tengo ni la menor idea de cuántas he hecho, porque tengo una línea más artística, con mis ideas, reflexiones, con una parte más poética, y tengo la producción que es la comercial, que de alguna manera me ha servido para experimentar y seguir aprendiendo”, comentó Gómez Mares.

Fue desde hace un año y medio que el artista se dedica a impartir talleres de cerámica, ya que anteriormente hacía carpintería en otros lugares, y actualmente también vende material, elabora piezas libres de plomo para algunos cafés de la ciudad y Chihuahua; además de haber exhibido sus creaciones en El Paso, Texas, en la Ciudad de México, y en los museos de la frontera, recordó.

“El tema de la cerámica es muy extenso, hay muchos materiales, muchas técnicas, los procesos pueden cambiar porque hay que preparar un tipo de pasta para el sistema constructivo, secar una pieza, hacer los acabados, saber cómo hornear sin o con oxígeno para tener un estilo de cerámica específico”, detalló Israel. A veces imparte cursos en su taller ubicado en la calle Coyoacán sobre los estilo de quema, en el que los alumnos aprenden la forma en que se debe hornear la cerámica para obtener un acabado peculiar de las artesanías. También enseña a sus alumnos a armar la piezas con sistemas de cuerdas, vaciados y moldes, entre otros.

