Clientes de Plaza Portales, a merced de seguridad privada

Ciudad Juárez— Pese a que en sus instalaciones se encuentran diferentes bares y establecimientos que venden alcohol y a que son recurrentes hechos violentos o accidentes en sus inmediaciones, la plaza comercial denominada Portales 802 no cuenta con vigilancia policiaca, confirmó el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

El lugar ubicado en la calle De los Portales, a unos 50 metros de la avenida Tomás Fernández tiene seis guardias de seguridad por parte de la administración, además de los que cuenta cada uno de los locales, y son ellos quienes enfrentan los hechos que pudieran suscitarse, mencionó un empleado del área administrativa de quien se reserva su nombre.

Aseguró que las unidades de la SSPM sólo pasan por el lugar como parte de un patrullaje común pero no permanecen en las inmediaciones.

“Eso fue desde que entró el actual presidente de la república que quitó la Policía Bancaria porque dijo que no iba a estar vigilando empresas, antes sí había más apoyo en vigilancia pero ahora ya todo es responsabilidad de la plaza y de cada bar”, mencionó.

La madrugada del lunes una mujer identificada como Anabel M.M. murió atropellada por un conductor ebrio que salía de esa plaza mientras que su pareja Alfredo de Jesús M. H. resultó lesionado de gravedad, informó la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Tras este hecho, el titular de la SSPM reconoció que se trata de una zona de alto riesgo por la presencia de personas bajo los influjos del alcohol, peleas o incluso gente armada.

El funcionario dijo que sólo se realizan recorridos pero no unidades fijas en el lugar, sin embargo ante tales incidencias será necesario reforzar la presencia policiaca en el inmueble.

No se contemplan retenes antiebrios

Pese a que la semana pasada concluyó con 144 accidentes viales registrados en la ciudad, de los cuales poco más de 40 fueron causados por conductores ebrios, no se contempla aplicar retenes, informó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Cuestionado al respecto, el edil lamentó la muerte de personas durante el fin de semana en atropellos, pero dejó firme su decisión de no volver a implementar los retenes.

“Yo, a reserva de comentarlo y revisarlo con el secretario y con el coordinador de Seguridad Vial, yo no soy afín a los retenes, pero sí hay una instrucción de que quien esté manejando ebrio se le tiene que aplicar la ley, ahí no hay descuentos a multas, no hay ninguna consideración”, declaró.

“No vamos a estar ahí cazando ni mucho menos pero evidentemente cuando alguien maneja tomado es más fácil que cometa algún error y va a ser detenido y va a tener que pagar una multa muy, muy alta”, comentó.