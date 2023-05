Clausurarán terrazas ante falta de permisos

Ciudad Juárez.- Las personas que desean rentar una terraza-jardín para realizar algún evento corren el riesgo de que inspectores de Gobernación lleguen a suspenderlo en caso de que el lugar no haya tramitado el permiso para el consumo de alcohol, advirtió el director de esa dependencia en la Zona Norte, Alejandro Jiménez.

El permiso por cada evento tiene un costo de 6 mil 200 pesos, por lo que esta cantidad tendría que sumarse a la renta del lugar; de lo contrario, los clientes corren el riesgo de que su celebración sea suspendida en caso de que se les encuentre consumiendo cervezas u otro tipo de bebidas con alcohol, indicó.

PUBLICIDAD

“Cuando hemos llegado a estos lugares y no se encuentra el suministro de bebidas alcohólicas, no procedemos”, mencionó el funcionario.

Dijo que este tipo de lugares han cobrado notoriedad en la ciudad, principalmente después de la pandemia, y se ubican en todas las colonias, pero muchos de ellos no cuentan con permiso para operar.

Uno de los indicativos para los clientes de que el lugar no cuenta con permiso y se arriesgan al rentarlo es que no tenga estacionamiento, señaló.

Lo anterior, porque para que Gobernación estatal pueda otorgarle el permiso por evento el lugar debe contar con la licencia de funcionamiento y el dictamen de Protección Civil, ambos municipales, pero debido a que muchos de ellos están rodeados de viviendas, no cuentan con estacionamiento y por consiguiente no tienen permiso para operar.

“Muchas terrazas-jardín no cuentan con la documentación y en consecuencia no contarán con el permiso para suministrar bebidas alcohólicas, sobre aviso no hay engaño y se va a proceder”, reiteró.

En las últimas dos semanas, la dependencia ha clausurado cinco terrazas-jardín por no contar con el permiso estatal.

Destacó, además, que se han acercado a la dependencia unas cinco personas que pretenden actuar como intermediarios de los dueños de terrazas.

“No se dejen engañar, no hay ninguna tolerancia ni por ninguna situación”, advirtió.