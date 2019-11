Clausuran centro de rehabilitación

La Cofepris y Coespris continúan con operativos de revisión que han derivado en la suspensión de actividades de un centro de rehabilitación en Juárez y otro en la capital, dejando a su suerte a los internos.

Karla Armendáriz, vocera de Coespris, indicó en entrevista que, de enero a noviembre de 2019, han realizado 55 visitas de verificación a este tipo de sitios en el Estado; 20 fueron en Juárez.

De acuerdo con la funcionaria, la suspensión temporal de servicios de los centros se presentó porque éstos incumplieron con la Ley General de Salud, y permanecerá hasta que sean subsanadas las irregularidades observadas en el acta de verificación y en el dictamen sanitario.

En el caso de esta frontera, el centro suspendido, cuyo nombre no fue revelado por tratarse de un proceso jurídico abierto, tenía “medicamento caduco”, por lo que se procedió a su inhabilitación.

Simón Talavera Romero, coordinador del proyecto de Prevención y Tratamiento a las Adicciones de Juárez por Ficosec, dijo que aunque las verificaciones se tratan de procedimientos necesarios y en pro de la salud, el Estado no ha podido organizar un plan secundario de atención a quienes de pronto, luego de las revisiones, se quedan descobijados para atender sus padecimientos, aumentando el riesgo de recaídas y vulnerando a la ciudadanía por el descontrol.

“Se cierran centros porque no cumplen las normativas y deben ser suspendidos o cerrados, pero ahí no puede quedar el asunto, la gente no se puede quedar sin tratamiento y el Estado debe construir una alternativa, y es obligatorio porque lo marca la ley, es el responsable de dar una respuesta. La situación es terrible; por un lado, hace cumplir la ley (con las revisiones) pero por el otro no cumple la ley (por no haber alternativas para los adictos). También es un derecho humano”, indicó.

Apenas en febrero pasado Talavera Romero en una ponencia realizada en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí, dijo que con apenas 29 centros de rehabilitación contra las adicciones, esta frontera puede tratar tan sólo al 39 por ciento de sus usuarios de drogas, que se estiman en más de 60 mil, predominantemente de “piedra” y “cristal”. A dicha situación se le agrega el cierre de centros por parte de las dependencias de salud, sin alternativas, dijo.

Precisó que, de acuerdo con índices internacionales, del 100 por ciento de las personas que cumplen los criterios de dependencia a alguna sustancia solamente el 15 por ciento van a tratamiento y de ese porcentaje solo el 25 por ciento lo termina, indicó. Añadió que de estos que terminan al menos el 50 por ciento reincide en el consumo, ya que están en contextos de reproducción cultural.

“No hay que esperar que el Estado solo resuelva el problema porque sabemos que eso es imposible. Sí tiene que coordinar, tiene que liderear una respuesta junto con otros actores sociales que tienen que estar involucrados porque se enfrentan a esto. Tiene que estar la sociedad civil, tiene que estar la UACJ, la secretaría de bienestar. Tienen que coordinar un esfuerzo pero no vemos todavía que se vaya perfilando una respuesta fuerte, integral, coordinada”, puntualizó Talavera Romero.

