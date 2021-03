Clausuran Células Mixtas dos bares

Ciudad Juárez— Al menos dos establecimientos fueron clausurados durante el fin de semana, luego de los operativos realizados por la oficina de Gobernación en conjunto con las llamadas “Células Mixtas”, mientras que bares como República y Phoenix donde se suscitaron hechos violentos, sus casos están bajo investigación de las autoridades.

Del 8 al 14 de marzo, Gobernación realizó un total de 573 inspecciones a establecimientos de la ciudad, de las cuales, se levantaron 25 actas y se clausuró a dos restaurante-bar, según informó la titular de la dependencia, Maribel Hernández.

Una de las clausuras se registró luego de que el local fue sorprendido operando fuera del horario permitido, mientras que la otra fue por no contar con los permisos necesarios para la venta de bebidas alcohólicas; por otra parte, al menos 20 actas se levantaron contra establecimientos que no acataron los lineamientos de prevención de la pandemia, en tanto que el resto, fueron por exceso de aforo o por no tener el oficio vigente para la reapertura.

“Lamentablemente hemos notado que algunos establecimientos han relajado mucho sus medidas de prevención, tuvimos una reunión con los inspectores y esas han sido la mayoría de las observaciones, pues incluso se ha detectado a los propios empleados de estos lugares dejando de utilizar el cubrebocas, o sin hacer registro de temperatura”, comentó la funcionaria.

Ante dicha situación, Hernández Martínez indicó que Gobernación iniciará un proceso para revisar de manera más estricta la bitácora de acceso y salida de los establecimientos para asegurarse de que se cumplan las medidas establecidas de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico.

“Es una obligación de los establecimientos llenar y tener a la mano de las autoridades esta bitácora, hay que recordar que bares y restaurantes tienen una restricción, donde sus clientes no pueden permanecer por más de tres horas en el interior del establecimiento, por lo que deben registrar sus mesas, cantidad de gente, así como el ingreso y salida de los comensales”, afirmó.

Respecto a los hechos ocurridos durante el fin de semana en el bar República, ubicado en Plaza Portales, donde sujetos desconocidos habrían disparado hacia el local; así como lo sucedido en el bar Phoenix, donde un hombre perdió la vida tras recibir disparos de arma de fuego en el exterior de la cantina, Hernández Martínez indicó que ambos casos se encontraban “fuera de competencia de la dependencia”.

“Ambos casos deberán ser atendidos por Seguridad Pública y las autoridades investigadoras, las dos situaciones se encuentra fuera de la competencia de Gobernación, sin embargo, estamos solicitando información mediante oficios para conocer si pudiera desprenderse una sanción, pero por lo pronto no podemos proceder, debido a que las dos situaciones ocurrieron afuera de los establecimientos, en una de ellas, incluso el local estaba cerrado”, explicó.

