Clausura Gobernación 15 establecimientos

Ciudad Juárez.- Durante la última diligencia que realizó la Dirección Gobernación de la Zona Norte, 93 inspecciones, de las cuales se derivaron 16 actas administrativas, 15 de ellas fueron clausuras y un acta por decomiso de bebidas alcohólicas, informó Alejandro Jiménez, Director de Gobernación de la Zona Norte este martes en conferencia de prensa.

Además se realizaron tres decomisos en los que se retiraron 14 botellas de licor y 438 unidades de cerveza. Los motivos por los que se hicieron las 15 clausuras, nueve fueron por falta de documentación para la venta y suministro de bebidas alcohólicas, y que no tenían vigente los permisos. Además se reportaron 6 clausuras por violación de giro y una de esas clausuras se debió a que encontraron menores de edad, de la Zona Norte.

En cuento a la clausura del negocio en donde se encontraron menores de edad, se informó que que no se identificó que estuvieran consumiendo bebidas alcohólicas.

“Hago un exhorto a los operarios, para los comerciantes dedicados a la venta y suministro de bebidas alcohólicas, que inclusive si no están consumiendo alcohol no pueden estar menores de edad.(…) No vamos a tolerar la presencia de menores de edad, eso está regulado por la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua”, advirtió el funcionario.

Explicó que ya se han recibido denuncia ciudadanas en las que se muestran fotos en donde hay menores de edad, en lugares que tienen giro de restaurantes y bares.

“En el momento que recibimos la denuncia mandamos la inspección, pero ya no se encontraron los menores, obviamente se hablaron con los encargados. Es importante señalar que hay giros como los restaurantes en donde permanecen los menores de edad, pero también hay otros giros de restaurante bar, pero es una situación en la que después de cierta hora no pueden estar menores de edad”, indicó el funcionario.

Mencionó que desde el año pasado no se había detectado menores de edad en las inspecciones aleatorias, pero fueron solo 2 casos en los que se notó la presencia de infantes en terrazas.

El director dijo que las sanciones por encontrar infantes en lugares nocturnos son de hasta 24 mil pesos.

Indicó que se están redoblando los operativos, donde ya se tiene algún tipo de señalamiento, ya que la función de la dependencia es salvaguardar la salud y prevenir los riesgos derivados del consumo del alcohol.

El funcionario aclaró que aún no está regulado el horario para la presencia de menores en la Ley de Alcoholes, pero se aplican criterios, ya que en algunos negocios dependiendo del contexto se puede permitir el acceso, siempre y cuando no sea en un ambiente dañino para los menores.