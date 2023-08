Claman por retorno de sus seres queridos

Ciudad Juárez.- “¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!, ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, exigieron ayer familiares en el exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Con una rafia roja del tejido nacional “Sangre por tu sangre”, una cruz con la que recordaron a las personas migrantes desaparecidas y las pesquisas de mujeres y hombres que siguen sin ser localizados desde hace años, las familias fueron acompañadas por integrantes de organizaciones y colectivos durante una protesta pacífica.

“El día que desapareció mi hija me cambió la vida, porque las personas que se las llevan no desaparecieron nada más a mi hija, me desaparecieron también a mí, porque yo vivo muerta en vida, solamente Dios y yo sabemos cómo pasa, porque anda uno y camina sin rumbo fijo”, confesó Luz del Carmen Flores, quien desde el 4 de agosto de 2008 busca a su hija Luz Angélica Mena Flores, de entonces 19 años de edad.

Cuando una hija o un hijo desaparecen, muchas veces “hasta la familia se aleja de uno”, narró la madre, quien suma 15 años de buscarla en las calles del Centro de Ciudad Juárez, en donde cree que desapareció.

Yolanda Betancourt Retana, mamá de Janeth Paola Soto Betancourt, quien desapareció el 23 de mayo de 2011 a los 19 años de edad, les pidió a las autoridades que trabajen en la búsqueda de su hija y de todos los desaparecidos para que los encuentren con vida.

“Todos estamos sufriendo, no debe existir este día, pero como existe, tenemos que estar aquí en la lucha”, dijo la madre, quien perdió a su hija cuando estaba a dos semanas de graduarse de una escuela de computación ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre, entre las calles Lerdo y Ferrocarril, sin que nadie la volviera a ver.

Alejandro Durán, hermano del juarense César Gonzalo Durán Calderón, desaparecido en julio de 2011 en la ciudad de Cuauhtémoc a los 24 años de edad, denunció que la desaparición de personas se ha convertido en una crisis en México y en esta frontera, en donde al recorrer las calles se observan las pesquisas de hombres y mujeres que son buscados por sus seres queridos desde hace días, meses o años.

“Lo que le decimos a las autoridades es que hace falta coordinación, hace falta coordinación entre las unidades. Nosotros estamos de acuerdo en que la Fiscalía tiene muchísimo trabajo realizado, pero lo que estamos pidiendo es que se coordinen para poder llegar a encontrar a las personas desaparecidas, que se aplique el Protocolo Homologado de Búsqueda, que se invierta en la reparación del daño y que se aplique realmente en mecanismo extraordinario de identificación forense. Hay muchos esfuerzos en la identificación; sin embargo, sigue habiendo rezago, las mismas autoridades lo reconocen, hay una crisis forense”, señaló.

Según cifras oficiales, a nivel nacional hay 110 mil 982 personas sin localizar, 147 de las cuales son migrantes, aunque no todas las familias de las personas en situación de movilidad pueden realizar una denuncia de desaparición ante las autoridades.

En el estado de Chihuahua, de enero de 2010 a julio del 2023 fueron reportadas como desaparecidas 4 mil 500 personas, quienes continúan sin ser localizadas, la mayoría de ellas en el municipio de Juárez, seguido de Chihuahua y Cuauhtémoc.

Los familiares y activistas denunciaron que uno de los principales retos es la falta de búsquedas en vida de las miles de personas desaparecidas a nivel nacional.

“Es común que ante los reportes de no localización o denuncias de desaparición, las autoridades actúen sin la debida diligencia, a pesar de que la legislación y protocolos en la materia establecen que los procesos de búsqueda deben ser activados de manera inmediata, es decir, sin dilación ni procesos burocráticos”, externaron.

Ante la publicación de la Ley General de Desaparición en noviembre de 2017, las entidades contaban con un plazo de 180 días para crear o modificar leyes que atendieran a los contextos locales, lo cual no ha ocurrido en el estado de Chihuahua, demandaron.

“También queremos manifestar que a medida que los flujos de personas migrantes y desplazadas internas que buscan llegar hacia la frontera norte de México han aumentado, también han incrementado las vulnerabilidades. Entre éstas destaca una problemática que no ha sido plenamente visibilizada ni atendida por las autoridades: la desaparición de personas en contexto de movilidad está latente día a día y desde el inicio de su trayecto el riesgo se encuentra presente”, denunciaron. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

