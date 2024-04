Claman por agua en la colonia Azteca

Ciudad Juárez.- Hace 28 años, David Leyva Morales y su familia llegaron a vivir a la calle Acolhuas de la colonia Azteca, y desde entonces nunca han tenido agua potable, por lo que suman años solicitando el servicio a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

El hombre, quien actualmente tiene 81 años de edad y vive con su esposa, representa a una de las ocho familias que habitan entre las calles Chamulas y Cholultecas, en donde otros vecinos de calles aledañas les han tenido que compartir de su agua con mangueras para que se puedan bañar, cocinar y realizar todas las acciones de limpieza que ellos no pueden hacer al abrir una llave.

“En estos años han cambiado personal y personal, pero no salen de lo mismo; voy y me dicen que ya está el trámite, que ahora sí me van a arreglar, pero me traen vuelta y vuelta”, contó el adulto mayor quien tiene todavía los oficios entregados a la JMAS y al Municipio de Juárez desde febrero de 1999.

La última visita a la dependencia estatal fue hace unos días, pero en noviembre de 2023 entregó un oficio, y aunque desde entonces le prometieron que ya estaba su trámite en proceso, las obras todavía no inician, denunció.

“Me dicen venga el martes, venga el viernes, vengase dentro de 15 días, venga en un mes”, narró quien ha tenido que pedirles agua a sus vecinos, quienes por años les han compartido, “pero también ellos se cansan, se enojan y tienen razón, son muchos años”.

De acuerdo con Leyva Morales, con los años en todas las calles aledañas se les fue poniendo el servicio básico, pero sólo esa cuadra se quedó sin agua.

Al solicitar información a la JMAS sobre el caso de la calle Acolhuas, su área de Comunicación Social informó que “ya tienen el estudio y el presupuesto hecho para intervenir”, por lo que solo falta que inicien las obras, aunque no se dio una fecha.

Ayer, Leyva Morales dijo que tampoco a él le habían dado una fecha sobre el inicio de las obras, pero espera finalmente poder abrir la llave del agua en su casa.

De acuerdo con los Censos de Población y Vivienda realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020, en Ciudad Juárez no disponen de agua entubada el 0.5 por ciento de las viviendas, a nivel estatal el 1.5 y a nivel nacional el 3.5 por ciento. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

