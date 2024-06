Claman para recuperar cuerpo de nicaragüense

Ciudad Juárez.- Marx B.G.L. trabajaba como albañil en Matagalpa, Nicaragua, pero era “mal pagado”, por lo que decidió migrar hacia Estados Unidos para darle un mejor futuro a su esposa y a sus dos hijos de 4 y 8 años de edad, sin saber que en México sería secuestrado y asesinado.

Vía telefónica, desde su país, ayer su hermano narró la desesperación de su familia por obtener el apoyo de las autoridades de México y Nicaragua para recuperar su cuerpo, en medio de una deuda de 25 mil dólares debido a que primero pidieron prestado para pagarle al ‘coyote’ y luego para pagar por su rescate.

“Nos llamaron de México, de la Fiscalía, me hicieron una entrevista para ver a detalle las características físicas de mi hermano, y nos dicen que dio positivo, que hay un cuerpo en Ciudad Juárez con las mismas características, pero la Fiscalía no nos dice mucho porque dicen que las leyes mexicanas no les permiten dar mucha información porque primero debemos enviar una prueba de ADN para hacer el trámite oficial”, dijo sin saber si se trató de personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) o de la Fiscalía General de la República (FGR).

Confundido por sólo conocer partes de la historia, el nicaragüense narró que al principio creían que su hermano había sido secuestrado en Torreón, ya que ahí comenzaba su último tramo hacia la frontera; sin embargo, luego de escapar otro migrante les narró que había sido asesinado en Ciudad Juárez, y que habían estado cautivos cerca de la zona de Zaragoza.

“Ellos (los otros dos compañeros de su hermano) no nos dicen mucho, todo está muy raro… los dos escaparon, a mi hermano fue al que lo mataron, no sabemos por qué ellos pudieron escapar y a mi hermano lo mataron, ya habíamos pagado el rescate”, lamentó.

Marx, de 31 años de edad, salió en abril de su país con la esperanza de encontrar trabajo en Estados Unidos. Era guiado por un grupo dedicado al tráfico de personas, con quien también viajaban dos conocidos más.

Su familia se endeudó para pagarle 5 mil dólares al ‘coyote’, pero aparentemente parte del grupo de migrantes fue entregado a un grupo delictivo que lo secuestró y pidió 20 mil dólares por su rescate.

De acuerdo con los familiares, a Marx y a otros migrantes los ‘coyotes’ les pusieron una marca en la mano y después quienes estaban marcados fueron privados de la libertad para exigir a sus familiares 20 mil dólares por su rescate, por lo que creen que ellos los entregaron.

Durante su cautiverio, aparentemente los secuestradores le cortaron una oreja a Marx para presionar a su familia a que depositara el dinero, lo cual hizo después de endeudarse nuevamente, pero no fue liberado.

El 23 de mayo uno de sus compañeros les llamó por teléfono y les dijo que dos días antes lo habían matado tras un enfrentamiento, por lo que desconocen sí lo asesinaron sus captores o un grupo contrario.

Les dijo que fueron varios los muertos y que los mismos migrantes habían envuelto los cuerpos entre sábanas y atado con cinta negra.

El cuerpo del nicaragüense habría sido encontrado por las autoridades y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez, en donde permanece como “no identificado”, mientras que sus dos compañeros escaparon con heridas en el cuerpo.

“Al principio nos dijeron Torreón–ciudad Juárez, para nosotros era lo mismo, pero estaban cerca de un lugar que le dicen Plaza Zaragoza, ahí era donde a ellos los tenían, no sé si eso esté en Torreón o en Ciudad Juárez, pero a él sí supuestamente lo tienen en Ciudad Juárez, nos dijeron que coincide con un cuerpo que está en Ciudad Juárez… y supuestamente él (uno de sus compañeros) vio en las noticias cuando montaron los cuerpos, por eso él llamó a la mamá y le dijo que ahí llevaban a mi hermano, la policía”, relató.

En medio del dolor, la familia busca ahora el apoyo para poder identificar oficialmente y repatriar su cuerpo, ya que el costo que les dio una funeraria es de 10 mil dólares, pero ya cuentan con una deuda de 25 mil.

“Lo que les diría a las personas es que no viajen así, de esa forma ilegal, buscando coyote y eso, porque los mismos coyotes son parte del tráfico de personas y ellos mismos son los que los entregan a las personas malas.