Claman hermanos por un acto de amor genuino

Ciudad Juárez.— Con los dos pies inflamados, amoratados y llenos de llagas por la mala circulación de la sangre, Alonso González, de 73 años de edad, permanece postrado en su cama y su única ayuda es su hermana de 70 años, quien trabaja como empacadora en un supermercado.

Manuela González, la hermana de Alonso, asegura que la carga para ella es difícil debido a que también padece de dolor en la ciática y tener que moverlo en peso, desde que ya no puede caminar, le ha complicado más su padecimiento.

Sin atención médica

Alonso aún no ha sido atendido médicamente debido a que ella no puede llevarlo, y a pesar de que ha solicitado que le realicen una consulta en su casa, no ha logrado conseguir que algún médico acepte acudir, según mencionó.

“Hace mucho tiempo se me empezaron a hinchar las piernas y no sabía qué era, ya no pude salir porque ya no aguantaba los pies y los zapatos ya no me entran”, comentó Alonso. “Ya trae la carne viva”, añadió su hermana.

Dijo que fue hace más de tres años cuando empezó con ese problema y hasta el momento sólo en una ocasión lo vio un médico general, pero no le dijo cuál era su padecimiento ni qué tratamiento podía llevar.

“Hasta hace poco todavía andaba yo caminando, batallando; me metía los zapatos a fuerzas, pero ya no puedo. Vi a un doctor por aquí, pero como que no le dio importancia”, narró.

Fue apenas ayer cuando, gracias a las amistades que Manuela ha hecho en su trabajo como empacadora, acudió una joven pasante de enfermería, quien le realizó limpieza en las llagas y quedó en que acudiría a bañarlo en su cama.

‘Paramédicos no quieren venir’

“Yo ya estoy desesperada y empecé a llamar a todos lados, los paramédicos no quieren venir, al 911 les llama uno porque se ha caído de la cama, ahí trae el chipote y yo ¿cómo lo levanto?, yo traigo la ciática y andaba chuequeando allá en el trabajo y aquí también, yo no puedo cuidarlo, simplemente para enderezarlo batallo”, expresó.

Aseguró que sólo ella está a cargo de su hermano, ya que aunque tienen otro hermano, no los apoya y no tienen más familia.

“Antes vivía mi mamá y yo siempre me dediqué a trabajar para ayudar a mis padres porque a mí también me dejaron la obligación nomás a mí”, dijo Manuela.

Manuela y Alonso viven en un domicilio ubicado en la calle Papaya de la colonia El Granjero; pidió a quien pueda ayudarlos que se comunique al número de teléfono (656) 268-5061.

