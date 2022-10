Claman cientos por ‘ayuda humanitaria’

Ciudad Juárez.— Con la petición de una prórroga o un programa humanitario especial para quienes ya se encuentran en la frontera, cientos de migrantes venezolanos entonaron ayer el himno nacional frente a Estados Unidos y aseguraron que esperarán en Ciudad Juárez una respuesta del presidente Joe Biden.

El pasado 12 de octubre, el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro N. Mayorkas, informó que Estados Unidos aceptará a 24 mil venezolanos, pero sólo será vía aérea tras un registro previo y con ciertos requisitos, para reducir la cantidad de personas que llegan a través de la frontera con México, “y crear un proceso más ordenado y seguro para las personas que huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela”.

PUBLICIDAD

Uno de los requisitos es que hubieran entrado a México antes de ese día; sin embargo, a muchos que ya habían cruzado la frontera los comenzaron a expulsar a través de Ciudad Juárez, Nogales, Piedras Negras, Tijuana y Matamoros, mientras que otros venían en camino a la frontera norte.

“Lo único que estamos pidiendo es que el presidente Biden dé prórroga a las personas que estamos aquí esperando, entramos antes del decreto e igualmente nos echaron para atrás”, reclamó ayer José Leal, de 33 años de edad, quien hace un mes salió de Mérida, Venezuela, junto a su esposa de 24 años.

Con una manta blanca en la mano, en la que se leía “Auxilio, ayuda humanitaria”, el sudamericano narró que después de cruzar la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso fue trasladado a Nogales, Sonora, por donde fue expulsado bajo el Título 42 junto al grupo con el que viajaba, el cual regresó a esta ciudad en busca de apoyo.

“Que el presidente Biden tome en cuenta que los derechos humanos de los que tanto habla en los Estados Unidos, cuando estamos adentro, en donde nos tenían recluidos, no se cumplen: no le permiten llamadas a uno, no le permiten que uno hable con sus familiares, por lo menos yo iba con mi esposa y me alejaron de mi esposa. Son muchas cosas irregulares que sé que el presidente de los Estados Unidos no está al tanto de eso”, dijo el venezolano mientras se manifestaba pacíficamente en el bordo del río Bravo.

Relató que él y su esposa cruzaron el río el viernes 14 de octubre y fue expulsado bajo el Título 42 el martes 18 y a su esposa el miércoles 19, a ambos por Sonora.

“Incluso un oficial de los Estados Unidos, estando montado en el bus nos dijo: ‘bienvenidos a los Estados Unidos’, y para nosotros fue una burla, porque lo que hicieron fue devolvernos por el puente, caminando, y ya pues nos recibió Migración México”, reclamó el venezolano.

Ante la incertidumbre, José y un grupo de 15 venezolanos cruzaron ayer el río con la intención de pedir información a los agentes de la Patrulla Fronteriza, pero antes de subir al bordo estadounidense fueron abordados por dos agentes, quienes les advirtieron que si no regresaban serían detenidos.

“Váyase pa’llá atrás. Es más alto que nosotros”, gritaba el agente al explicarles que ellos no podían hacer nada para ayudarlos en su petición al presidente Biden para que les permitiera la libertad provisional dentro de Estados Unidos a quienes se encuentran ya en la frontera mexicana.

Al no encontrar una respuesta, el grupo cruzó nuevamente el cauce internacional para entonar desde el bordo mexicano su himno nacional, junto a decenas de venezolanos más que se reunieron en los límites de la frontera.

“Gloria al bravo pueblo, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Abajo Cadenas!, ¡Abajo Cadenas!, gritaba el señor, gritaba el señor, y el pobre en su choza Libertad pidió: a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó”, cantaron ayer los migrantes con la bandera de su país y los letreros de “Ayuda humanitaria”, “auxilio”, “help” y “SOS”.

Hasta ayer, de acuerdo con las autoridades locales, habían sido expulsados a México más de 4 mil 500 venezolanos bajo el Título 42, más de mil 700 de ellos a través de Ciudad Juárez.

Bajo Título 42

4,500 expulsados a México hasta ayer

Más de 1,700 de ellos, por Ciudad Juárez