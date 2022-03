Civiles hacen a Corral lo que él hizo a Duarte

Ciudad Juárez.— Igual que hace cuatro años, cuando el Gobierno del Estado violó la presunción de inocencia de César Duarte con el despliegue de anuncios espectaculares usando su fotografía sin restricción y exhibiéndolo como prófugo de la justicia, la historia se repite ahora con el nuevo exgobernador Javier Corral Jurado, quien a través de pendones es señalado por el desorden que su administración dejó en las calles de Ciudad Juárez.

El archivo periodístico recuerda cuando el martes 16 de enero de 2018 la ciudad de Chihuahua amaneció con diversos anuncios panorámicos que tenían la frase “exigimos al gobierno de Peña Nieto la extradición inmediata de César Duarte”, acompañada del hashtag #justiciaparaChihuahua, así como una fotografía del exgobernador con la palabra ‘prófugo’.

Apenas un día después fueron removidos y en su lugar colocaron propaganda para reclutar ciudadanos en los cuerpos de seguridad del estado. El entonces coordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo, afirmó que serían 40 los espectaculares que se colocaron con recursos públicos.

Sin embargo, en este caso un juez federal le ordenó al Gobierno de Chihuahua retirarlos, al presumir que se estaba violando “la presunción de inocencia y dignidad humana” del exmandatario priista.

El juez segundo de Distrito en Chihuahua, Arturo Alberto González Ferreiro, recibió un amparo por parte de la defensa del exgobernador César Duarte en el sentido de que dichos espectaculares violaban sus derechos, que fue concedido de manera provisional.

Consideró que “las autoridades responsables están obligadas a retirar y abstenerse de publicar los anuncios espectaculares que reclama el agraviado o que se hayan publicado o se pretendan publicar en cumplimiento a la orden reclamada, ya que al difundir dicha información se vulnera su presunción de inocencia y dignidad humana”.

Al respecto, el abogado penalista Héctor Villasana aseguró que los espectaculares colocados por Gobierno del Estado exhibiendo al exgobernador César Duarte Jáquez ponían en riesgo el debido proceso penal.

“Esa estrategia pone en riesgo el proceso penal, porque se está haciendo un juicio previo de una persona, en este caso pues de Duarte, y pone en riesgo que no haya un juicio óptimo, independiente, imparcial, lo que puede incluso traer una posible sentencia absolutoria por estar contaminado el juicio y violadas las garantías de presunción de inocencia y legalidad del procesado, que en este caso es el exgobernador”, señaló.

Ahora, con los pendones que se instalaron en diversos cruceros de Ciudad Juárez, entre ellos los de las avenidas Manuel Gómez Morín y Tecnológico, el exgobernador Corral Jurado y sus seguidores están promoviendo la firma de un pronunciamiento contra un supuesto linchamiento y exhibición de datos personales del exmandatario panista.

En estos anuncios, cuyo creador se desconoce, se exhibe la cara de Javier Corral; se pedía “mandar un mensaje a Corral”, así como a “anotar su número” y culpándolo del desorden que vive la frontera por las obras de la segunda ruta troncal. “Este pin$%&e tráfico es culpa de… sí, Javier Corral…”, decía otro de los anuncios.

Y entonces vino el contraataque de Corral y algunos de sus seguidores, con una carta abierta.

“Las personas abajo firmantes repudiamos la campaña de acoso que se ha emprendido contra Javier Corral Jurado, ciudadano que por decisión del Gobierno del Estado no goza hoy de ningún tipo de protección como exgobernador. Esto ocurre al tiempo que los dos exgobernadores inmediatos anteriores que gozan hoy de libertad, sí cuentan con seguridad especial debido al cargo que ejercieron, y lo que confirma una acción de desprotección totalmente personalizada”, reza el posicionamiento que ayer se distribuyó en Facebook y Twitter.

Firmado por algunos empresarios y políticos, casi todos exfuncionarios en su Gobierno, entre ellos Alejandra de la Vega, Agustín Basave, Lucha Castro, Blanca Gámez Gutiérrez, Cecilia Soto González, Francisco Barrio Terrazas, Luis Felipe Siqueiros, María José Valles, Arturo Fuentes, Miguel Riggs y su hermana Leticia Corral Jurado, en el texto se lee: “Condenamos la reproducción que hacen El Diario de Juárez, El Diario de Chihuahua y El Diario En Línea de los datos personales de Javier Corral y les acusamos de formar parte de esa campaña de acoso y odio.

A las autoridades estatales de Chihuahua y municipal de Ciudad Juárez les exigimos que atiendan esta situación como es debido. Se trata de una violación a los derechos humanos, un uso indebido de datos personales, una exposición y vulneración de un ciudadano chihuahuense y del uso de la vía pública, así como la infraestructura urbana para este fin. ‘Exigimos que se dé con los responsables y se tomen las medidas conducentes’”.

En su Facebook, Cinthya Chavira, esposa del exservidor público, también condenó las acciones: “Ayer en Ciudad Juárez , violentando la ley y los derechos humanos, propaganda de odio lucia colgada de la infraestructura pública. Se gastaron su buen dinero en difundir la imagen y los datos personales de Javier Corral Jurado e incitaron a las personas a que lo llamaran para insultarlo. Desde ahí y también desde las publicaciones que del hecho hicieron los medios que no recibieron en su administración las carretadas de dinero q acostumbraban recibir, se refocilaron. Porque se trata de otro hecho –uno más– que habla del nivel de acoso personal, de incitación abierta y directa en contra de Javier… Resulta ya inconcebible la maquinación de odio y maldad que alienta este tipo de campañas. A estas alturas, tampoco me sorprendería el uso de dinero público para estos fines. Y también me pregunto… hasta donde van a ser capaces de llegar si lo seguimos permitiendo? Hoy es él, mañana puedes ser tú. Gracias a quienes han manifestado su solidario respaldo en el rechazo a esta situación, y gracias de antemano a quien nos ayude a difundir y opte libre y decididamente firmar esta carta” (sic).