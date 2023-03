Ciudadanos podrán decidir el destino de las ciclovías

Ciudad Juárez.- Luego de que hace dos días se retiraron los vialetones de la ciclovía de la avenida Lincoln, el Gobierno Municipal de Juárez señaló que el destino de las ciclovías en distintos puntos de la ciudad será a través de una consulta pública y un “análisis exhaustivo”.

En un comunicado oficial, se informó que el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo en rueda de prensa que para realizar la consulta primero se tienen que recibir las obras por parte del Gobierno del Estado.

PUBLICIDAD

“Vamos a platicar con los ciclistas, vamos a medir realmente cuánta gente pasa por ahí, hablaremos con los comerciantes afectados, ver si hay rutas alternas, pero no le digamos a la gente que no podemos hacer nada porque no es correcto, vamos a hacer una consulta seria, formal y bien elaborada”, mencionó.

Dijo que este análisis quedará a cargo del Coordinador de Directores, Jorge Arturo Pérez Quezada, quien buscará el acercamiento con cada uno de los involucrados para el análisis correspondiente.

El edil destacó que los retiros de vialetones que se han realizado hasta hoy son solo parte de las obras que se realizan en el puente Carlos Villarreal para facilitar el flujo vial, sin embargo, el análisis de la ciclovía no puede iniciar mientras la obra no sea recibida por la Dirección de Desarrollo Urbano.

El 13 de marzo, Mario Vázquez Robles, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno estatal precisó que debe ser el gobierno municipal el que defina la permanencia de las ciclovías o su retiro.

Recordó que esa obra fue construida por el gobierno estatal pero diseñada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez, y construida por el Fondo Metropolitano, es decir, de los tres niveles de gobierno, un total de 47 millones de pesos.

Indicó que la falla estuvo en la entrega recepción ya que la obra no ha sido recibida formalmente por el municipio pero el estado no puede entregarla si se pretende retirar.