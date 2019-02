Ciudadanos detienen a hombre por abuso sexual

Ciudad Juárez— Una menor de 17 años de edad fue víctima de un abuso sexual, tras bajar de una unidad de transporte público y ser llevada en contra de su voluntad a un predio baldío.

Los vecinos del sector al escuchar los gritos de la víctima la auxiliaron y arrestaron al presunto responsable, Francisco Javier Trueba Molina quien se identificó como integrante de la pandilla “Los Mexicles”.

Ayer Trueba fue puesto a disposición del juez de Control, Juan Melitón Hernández Ponce, para que una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de Género solicitara que se declarara legal la detención ciudadana. Por ello la fiscal explicó que el sábado pasado a las 18:15 horas la víctima bajó de un camión en las calles Sendero de Valladolid y Senderos de Cataluña del fraccionamiento Senderos de San Isidro.

Al ir caminando, la víctima –de identidad reservada– sintió que le jalaban la gorra de la sudadera que vestía e inició un forcejeo. El desconocido le tapó la boca, le ordenó que se callara al tiempo que la sometió para meterla a un lote baldío donde la abofeteó y comenzó a realizarle tocamientos.

“Me abrazó muy fuerte para meterme a un llano… yo seguía forcejeando y gritaba pero él me dijo que me callara, me dio una cachetada, me tapó la boca con una mano y la otra la quiso meter en mi partes íntimas pero no pudo… yo le gritaba que le daba el dinero y el celular pero él seguía manoseándome, hasta que llegaron los vecinos a ayudarme me soltó”, declaró la víctima ante el MP.

Un hombre –se omite su nombre por razones de seguridad– fue quien sometió al presunto agresor con ayuda de otras personas y al llegar los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) lo entregaron, precisó la fiscal al Tribunal de Control.

Tras ser detenido, Trueba le gritó a la víctima “me la vas a pagar, te voy a dar en la madre, voy a regresar a buscarte”.

El abogado defensor indicó que se desconocía quién realizó la detención material de su representado porque éste presenta lesiones en el rostro que sí pueden dejar consecuencias médico-legales e indicó que desconocer ese dato afectaría el derechos de defensa.

Pero al final el juez declaró legal la detención y retención de Trueba al señalar que sí se conoce quien hizo la detención ciudadana y que existe un señalamiento directo por parte de la víctima en contra de Trueba Molina, por lo que permitió que le formularan cargos legales por el delito de abuso sexual.

El acusado decidió no rendir declaración. La continuación de la audiencia inicial fue programada para el viernes a las 10:00 horas.

Debido a las amenazas realizadas contra la víctima, el juez le impuso al sospechoso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de un año.