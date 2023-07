Circulan camiones nuevos… sin placas

Ciudad Juárez.- A pesar de que en la ciudad se ha observado que circulan nuevos camiones de transporte de personal de maquiladora, ninguno de ellos cuenta con placas.

Algunas de estas unidades tienen la leyenda Senda Citi, y han empezado a llegar desde hace aproximadamente seis meses.

Alberto Martínez Baylón, quien el pasado miércoles fue nombrado director de Transporte en esta ciudad, dijo que la razón por la que en muchos de los casos las unidades que transportan personal de maquiladora no cuentan con placas es porque las empresas que contratan ese servicio no les exigen el permiso que otorga la dependencia.

La mayoría de los propietarios de estas unidades son permisionarios y no concesionarios, debido a que no han cumplido con los requisitos establecidos, explicó.

“Muchas veces el permisionario hace algún contrato con alguna empresa y de alguna manera la empresa le exige la unidad nueva, que es lo correcto, pero no le exige que tenga un permiso vigente, todavía no se ha logrado esa circunstancia, muchas de las veces no tienen una concesión a la cual ligar el vehículo”, mencionó.

Bajo esas condiciones, en ocasiones se detiene el trámite de plaqueo, indicó.

Dijo que, a tres días de haber tomado el cargo, aún continúa en el proceso de entrega-recepción de la dependencia, pero consideró urgente acelerar el servicio en la ventanilla única donde se realiza el alta a los nuevos camiones.

“Yo desconozco el tema ahora y necesito empezar a motivar el razonamiento de por qué no se han plaqueado estas unidades de Senda Citi, lo voy a tomar a tono, lo que sí es que la realidad es que la oficina de transporte, la verdad es que sí ha dejado de operar con regularidad, quiero suponer que es uno de los motivos por los que pudieran empezar a alargarse los temas de respuesta y ése es uno de los cometidos que pidió el secretario Santiago de la Peña, que aceleráramos y mejoráramos el servicio de las ventanillas”, añadió.

El recaudador de Rentas Rogelio Loya Luna dijo que ninguna empresa se ha acercado a solicitar plaquear nuevas unidades, pero indicó que buscará un acercamiento con el director de Transporte para acelerar el plaqueo tanto de estas unidades como de las que se han estado comprando también por concesionarios de transporte colectivo.

Dijo que las empresas que tengan flotillas de camiones pueden solicitar que el personal de la dependencia acuda a la empresa para verificar las unidades, una vez que tengan la orden de pago que se les otorga en la ventanilla única de Transporte, ubicada en el edificio de Gobierno del eje vial Juan Gabriel.