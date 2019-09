Cimienta el camino de nuevos arquitectos

Ciudad Juárez— El silencio prevalece al interior del aula 205 del Edificio A en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA). Sólo se escucha la voz del profesor, quien entre bromas, para hacer más ligero el aprendizaje, les explica a los estudiantes cómo elaborar una perspectiva cónica frontal a escala de 1:20.

Es el maestro Sergio Chávez Domínguez, quien ha sido catedrático en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por los últimos 37 años.

Por su trayectoria el docente obtuvo el premio "Girasoles Vida Activa 2019", que otorga esta asociación civil, la cual brinda oportunidades de desarrollo humano a las personas mayores.

La sencillez es una de las características más notables del académico galardonado, quien empezó su trayectoria profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Yo me recibí de arquitecto y un maestro vio que tenía posibilidades de sobresalir y me dijo que me fuera a hacer mi examen de oposición, que era muy competido. Lo aprobé en 1964, así que soy docente de dibujo desde entonces, pero no sólo en representación gráfica sino en una técnica muy socorrida en aquella época que era la acuarela”, comparte.

Con el paso de los años, empezó una época difícil para los estudiantes en el Distrito Federal. Entonces corría el año 1968.

El escritor Francisco Pérez Arce Ibarra narra en su libro “Nueve Semanas y Media” que el movimiento estudiantil tuvo su origen aparente el 22 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las Vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la Preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la (UNAM).

Cuando estalló el conflicto, el profesor de Arquitectura le pide a sus alumnos permanecer en clase, por ese era su lugar y los conmina a optar por la educación.

“Muchos se quedaron, algunos se fueron y no volvieron. Nosotros tuvimos clases en varios lados como el Museo de Antropología y siempre rodeados por policías”, comparte.

Sus manos, cubiertas con tiza amarilla y que sostuvieron la regla metálica minutos antes de la entrevista mientras hacía los trazos lineales para sus alumnos, las mueve constantemente cuando comparte su pasión por la acuarela, la arquitectura, la historia y el arte.

Lo que más me da satisfacción es la acuarela, expone el catedrático que confiesa que sólo ha utilizado la técnica al pastel para crear dos retratos, el de su hermana fallecida y el de su esposa, la mujer que ama profundamente y que asegura ha sido su principal fuente de inspiración.

Con ella del brazo llegó a Ciudad Juárez y aunque su pareja estaba asustada por la inmensidad del desierto, él quedó prendado de las dunas de Samalayuca y posteriormente la sierra de Chihuahua.

El profesor, que también ha laborado en instituciones públicas y ha sido responsable de varias obras públicas, cuenta en su haber con tres libros donde expone sus pinturas y dice sentirse orgulloso de que la Biblioteca Central de la UACJ exhiba de manera permanente lo mejor de su trabajo.

Confía que en próximamente su material sea digitalizado y poder compartir la magia de sus obras.

-¿Por qué se inclinó por la técnica del acuarela?- se le pregunta al maestro.

“Porque implica una secuencia de horas. Es rápida. Hoy y mañana, no hay más, yo trazo a lápiz mi tema y al día siguiente tengo que hacerlo en acuarela porque los colores no se pueden repetir, es difícil que un color a media se pueda igualar que el anterior y menos una semana después, eso me obliga a ser rápido, ágil, espontáneo y eso me agrada”, resume.

El reconocido arquitecto ha viajado por varios países como España y Marruecos y ha recorrido la Rivera Maya, además de ciudades como Puebla donde afinó sus técnicas, por lo que en sus obras destacan las culturas prehispánicas, la cultura andaluza y lo más sobresaliente del barroco.





