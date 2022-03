Cierre de fronteras, de las mayores afectaciones

Ciudad Juárez.— Una de las afectaciones que provocó la pandemia para los juarenses fue el cierre de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México para los portadores de visa de turista; una restricción que aún continúa para quienes no están completamente vacunados contra el Covid-19 o no cuentan con una fórmula aceptada por el vecino país.

La histórica decisión del entonces presidente Donald Trump permaneció durante 597 días, con el argumento de disminuir la propagación del virus en Estados Unidos, aunque El Paso se mantuvo siempre con una cifra de contagios superior a Ciudad Juárez.

En la frontera con Juárez, Estados Unidos cerró sus puertas a los viajes “no esenciales” el 20 de marzo de 2020, a las 10:00 de la noche; entonces se dijo que la medida sería por al menos 30 días para prevenir la propagación del coronavirus, lo que provocó incertidumbre entre los habitantes de Ciudad Juárez y El Paso, muchos de quienes llevan una vida binacional y temían quedarse varados en alguna de las dos ciudades.

Una de las afectadas con la medida fue Laura Martínez, una comerciante del centro de la ciudad que compra toda su mercancía en la vecina ciudad, por lo que durante el cierre de la frontera tuvo que contratar a “pasadores” para que le trajeran su materia prima a Juárez, lo que aumentó sus costos y disminuyó sus ganancias.

“No podía subir mucho de precio las cosas, porque la gente tampoco tenía dinero, mucha no estaba trabajando. Yo misma no pude abrir mi negocio como 10 meses. Fue muy difícil”, relató. Algunas familias binacionales tuvieron que vivir en agosto del año pasado la separación de sus hijos ciudadanos estadounidenses cuando las escuelas de El Paso regresaron a clases presenciales, como Sofía, de 17 años, quien al ingresar al décimo grado de la Eastleake High School tuvo que quedarse a vivir entre semana con una amiga de la familia, porque su papá no podía cruzar la frontera con una visa de turista.

Jesús, de entonces 14 años, estudiaba en la Parkland High School y tenía que levantarse todos los días a las 4:20 de la mañana para llegar desde la colonia Rancho Anapra hasta el puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, y poder cruzar la frontera antes de que comenzaran las largas filas peatonales, porque su mamá cuenta sólo con visa de turista y debido a las restricciones de la frontera no podía cruzar, y tenía que dejarlo en la avenida Juárez en medio de la oscuridad.

La medida fue renovada cada mes hasta que el 7 de noviembre a las 10:00 de la noche, el Gobierno de Joe Biden permitió el ingreso de los turistas que contaran con un certificado de vacunación contra el Covid-19, a excepción de las vacunas Sputnik V y CanSino, esta última tras haber sido aplicada a miles de maestros de los distintos niveles de enseñanza.

“Voy a comprar y a despertar de este sueño tan horrible que fue la pandemia, y volver a la ciudad fronteriza hermana. En un momento dado sentí lo que creo yo que sentían en el muro de Berlín, tengo una hermana en El Paso, y era muy complicado vernos”, relató, con su certificado de vacunación y su visa láser en la mano, Angelina Arzola, de 70 años, quien fue una de las primeras juarenses en ingresar a Estados Unidos por el puente Paso del Norte-Santa Fe durante la reapertura de la frontera.

