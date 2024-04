Cierran un carril en el túnel de la 16 de Septiembre

Ciudad Juárez.- Usuarios mostraron su inconformidad por el cierre de uno de los carriles del túnel de la avenida 16 de Septiembre.

El personal de la Dirección de Obras Públicas continuó con las labores de pintura en las paredes del túnel de la transitada avenida, lo que requirió el cierre del carril de extrema izquierda.

Juan Martínez Arrieta, conductor que hace uso diario de esta vialidad para llegar a su domicilio, comentó: “Las labores son buenas porque le dan mantenimiento, el único problema que veo es, ¿por qué lo hacen durante el día, cuando esta calle siempre está muy congestionada?”.

Mariana Rocha Miranda, usuaria del servicio de transporte público, mencionó que normalmente tarda una hora en su recorrido desde su trabajo en la zona de Sendero hasta su domicilio, ubicado en la zona de Altavista, al lado de “las Canchas”. Sin embargo, ayer experimentó un retraso de cerca de 20 minutos.

El personal de la dependencia que trabajaba en el lugar comentó que simplemente están cumpliendo con las órdenes de trabajo que les han dado. Aunque entienden que las labores de mantenimiento que realizan a menudo causan molestias y retrasos a los ciudadanos, aseguran que los beneficios a largo plazo son mayores.

Sin agentes de Vialidad

La circulación no fue desviada ni controlada por agentes de Seguridad Vial. El personal de Obras Públicas mencionó que, como las labores no eran demasiado complicadas y estaban de cierta manera protegidas por las unidades que se ubicaron al principio y al final de los tramos donde se realizaban las tareas de mantenimiento, no fue necesario que la Seguridad Vial brindara apoyo.

Añadieron que también se contempla realizar el mantenimiento preventivo de las luminarias, pero que eso se llevará a cabo cuando reciban la orden directa de trabajo de la Dirección de Obras Públicas.

En las actividades participaron seis trabajadores de la dependencia y varios vehículos tipo pick–up, con la intención de completar el trabajo en el transcurso del día. (David Ceniceros)