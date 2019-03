Cierran otro tramo por obras en la Ejército

A un mes de cierre en un tramo de la Ejército Nacional por obras de reposición de colector de aguas residuales, una parte del carril con circulación de poniente a oriente fue cerrado debido a la amplitud de los trabajos finales para la conexión de la tubería.

Trabajadores en el sitio explicaron que apenas ayer comenzaron las labores para la construcción de la caja de concreto que conectará la tubería nueva a la antigua, obras que podrían durar hasta dos semanas debido a su complejidad, según comentaron los empleados.

Mientras que comerciantes de la zona expusieron que las ventas y la clientela continúan a la baja aún y cuando ya fue abierto un carril para circulación ligera hace aproximadamente dos semanas.

“Aquí vienen a comprar de la estética y los negocios de aquí, y sí comentaban que bajó la venta, pero la verdad está muy feo, es más ya no me están surtiendo mercancía, tengo una lista de cosas que se están terminando y ya no me las están trayendo”, comentó María Tovar, empleada de una dulcería afectada.

Semanas atrás Jorge Domínguez, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer que la parte más complicada de la obra ya estaba realizada, por lo que se esperaba culminarla a finales de febrero y comenzar la pavimentación a principios de marzo.

No obstante hasta ayer en un recorrido por El Diario se pudo observar que el tramo donde ya se colocó tubería está rellenando con arena a distintos niveles por debajo de la carpeta asfáltica y hay un par de montículos de arena con piedras.

El Diario solicitó información sobre el porcentaje de avance de esta obra pero hasta el cierre de edición no se respondió a dicha solicitud.

De acuerdo con información de la descentralizada estos trabajos tienen un costo de 14 millones 402 mil 606 pesos, que se destinaron del Fondo Metropolitano; y la licitación fue hecha por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), por lo que ambas supervisan los avances de la misma desde el pasado 5 de febrero.





[email protected]