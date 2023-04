Cierran otra vez durante horas el puente Santa Fe

Ciudad Juárez.— Un nuevo rumor de que Estados Unidos les abriría sus fronteras a partir de esta semana, basado en la mala interpretación de un programa piloto de un proceso exprés que realizará el Gobierno de Joe Biden con un pequeño número de solicitantes de asilo, provocó que cientos de migrantes se reunieran ayer en el puente internacional Paso del Norte, el cual permaneció cerrado por más de tres horas.

“Nos dijeron que el paso lo iban a abrir para poder ingresar hacia los Estados Unidos, por eso es que todos estamos acá, fue una noticia que corrió a través de redes sociales”, explicó Maribel, como pidió ser identificada una mujer de origen venezolano.

PUBLICIDAD

El sudamericano Jhonny Enrique Barboza también explicó que vieron en las noticias que a partir de esta semana el Gobierno de Estados Unidos permitiría la entrada a los solicitantes de asilo, por lo que cientos se reunieron sobre la avenida Juárez en espera de obtener información sobre el proceso.

“Dijeron que hoy iban a abrir fronteras, por eso es que estamos aquí, pero nunca nos hablan breve y por eso muchos estamos aquí esperando a que nos expliquen si nos van a dejar entrar… que vengan los de derechos humanos y nos digan qué hacer. A mí lo que me gusta es trabajar, pero voy y no me dan permiso aquí. Yo vengo de Venezuela no por gusto, sino porque allá no se puede vivir”, dijo el migrante.

En redes sociales

Uno de los mensajes en redes sociales con información falsa sobre las políticas de Estados Unidos que reunió ayer a cientos de personas en el puente internacional Paso del Norte circuló a través de TikTok por la cuenta @Emigran2 a USA, cuyo titular aseguró que México dejaría de recibir a migrantes expulsados del vecino país desde El Paso.

La información falsa, que tiene más de 15 mil reacciones y más de 6 mil 400 compartidas, señala que los migrantes venezolanos que ingresen por esta frontera ya no serán expulsados a Ciudad Juárez, por lo que tendrán que ser procesados en Estados Unidos.

Otro extranjero mostró en su celular notas con títulos como “EEUU probará revisión más rápida de inmigrantes que crucen la frontera de forma ilegal” y “EEUU probará un proceso exprés para evaluar a los solicitantes de asilo a partir de la próxima semana”, publicadas el 7 y 8 de abril; sin embargo, se refieren a un programa piloto que realizará el Gobierno Estados Unidos con un número reducido de personas que ingresen a su país, como parte de los preparativos para el fin del Título 42.

La medida permitiría realizar entrevistas en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y en un tiempo de 72 horas decidir si se otorga el asilo, pero dicho proceso sólo se llevará a cabo con un número reducido de personas, por lo que las fronteras permanecen cerradas.

Refuerzan el cruce internacional

Mientras que agentes de Seguridad Vial se mantuvieron desviando a los automovilistas de la avenida Juárez, personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua y de la Guardia Nacional (GN) mexicana resguardaron el acceso del puente para que los extranjeros no subieran hasta la joroba, donde agentes de CBP bloquearon la entrada a su país con muros de contención, un cerco metálico, alambre de púas y agentes antimotines.

Algunos habitantes de ambos lados de la frontera permanecieron en el área de acceso a los peatones en espera de cruzar la frontera, mientras que otros decidieron retirarse después de más de dos horas de espera, como la señora Raquel Curiel Cervantes, de 75 años de edad, quien dijo que vive en El Paso y estaba de visita en Ciudad Juárez, pero ante el cierre del puente perdió una cita médica que tenía a las 12:00 de la tarde, la cual tuvo que reagendar para hoy.

Personal del Consejo Estatal de Población (Coespo) acudió a tratar de explicarle a las personas en situación de movilidad que sólo se trataba de información equivocada y de falsos rumores, por lo que trasladaron a sus oficinas a familias para explicarles el uso de la aplicación móvil CBP One, a través de la cual pueden buscar una cita para cruzar la frontera y obtener una excepción humanitaria al Título 42.

Les solicitan verificar información

“Les estamos pidiendo que verifiquen la información, que sea información oficial de Gobierno de Estados Unidos. Al parecer hubo un rumor donde a través de Facebook se estaba convocando a las personas para que pudieran venir, que iban a abrir las puertas para procesarlos mediante entrevistas de miedo creíble, lo cual es completamente falso. Y hemos estado insistiendo en que esto es una noticia falsa y los estamos invitando a la oficina por si tienen dudas con la aplicación CBP One”, informó Luis Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM).

Algunas familias también le explicaron al coordinador de Coespo, Enrique Valenzuela, que la aplicación CBP One tenía un error y al ingresar les pedía que se acercaran a la frontera, lo cual junto a la noticia del proceso exprés y los rumores en redes sociales interpretaron como la apertura de la frontera.

CBP informó a El Diario que sus oficiales que trabajaban en el puerto de entrada Paso del Norte tomaron medidas de precaución e iniciaron medidas de endurecimiento del puerto después de que se formara un gran grupo en la base del cruce del lado mexicano, alrededor de las 10:15 de la mañana.

“CBP continuó monitoreando la situación y pudo procesar un ligero flujo de tráfico de peatones en dirección norte alrededor de las 12:45 p.m. mientras los carriles para vehículos permanecían cerrados. Cuando parecía que la multitud se había dispersado, los oficiales de CBP retiraron las medidas de endurecimiento del puerto y comenzaron a procesar el tráfico vehicular hacia el norte aproximadamente a la 1:25 p.m.”, explicó.

Continuará monitoreo

Destacó que la Oficina de Operaciones de Campo de CBP continuará monitoreando la situación para mantener la seguridad del público que viaja, las instalaciones de CBP y su fuerza laboral.

Minutos después de la apertura del puente internacional, un convoy de cinco unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Policía Estatal arribó con el fin de evitar la llegada de más personas migrantes.

De acuerdo con uno de los agentes, la orden fue hacer presencia para evitar la llegada de más personas, por lo que se mantuvieron con los sirenas encendidas durante unos minutos y luego continuaron circulando a los alrededores.