Cierran la Santos Dumont por reparación de vías del tren

Ciudad Juárez— Por trabajos de mantenimiento y nivelación de las vías del tren a cargo de Ferromex, la Dirección de Tránsito informó el cierre total de un tramo de la calle Santos Dumont desde ayer a las 5:00 de la tarde

La dependencia anunció que serían cerrados ambos sentidos de la vialidad, desde Eje Vial Juan Gabriel hasta Óscar Flores, y aclaró que sólo se permitirá la entrada al tráfico local de la colonia Villa Colonial.

Se estima que la circulación sea reabierta el día viernes a las 14:00 horas, de acuerdo con los responsables de la obra; como vía alterna se recomendó usar la calle Barranco Azul.

Tras enterarse del cierre, ayer directivos y padres de familia de la primaria federal El Nigromante, y comerciantes en la zona temen crisis vial, cambios en la ruta de los estudiantes al plantel y baja en las ventas locales.

“Por supuesto que el hecho de cerrar la calle especialmente sin un aviso previo con días de anticipación provoca la mala administración de tiempos de las personas que a veces llegan corriendo a dejar a sus hijos a la escuela porque se van al trabajo”, comentó Adriana Decanini, directora de la escuela en el turno matutino.

Señaló que el método para el flujo vehicular que se implementa con los padres de familia es un carrusel en el que se utiliza dicha calle, además de ser el acceso para el estacionamiento de los profesores, por lo que desde ayer se pensó en un plan de vías alternas para circular.

“Afecta bastante (el cierre), sí pasan bastantes carros y cuando pasa el tren sí salen chispas de la calle, no me había dado cuenta pero hace poco que sí me fijo en eso; pero si cierran la calle sí me va a afectar las ventas”, expresó Brenda Olivares, vendedora.

Teodora Romero, habitante de la zona, expuso que desde hace años se presenta la problemática con las vías del tren y que incluso por estas afecciones que tiene la calle, muchos automóviles resultan dañados

“Todos los muebles por aquí pasan y ya es el CV Joint, ya es algo que se nos descompone y ya tenemos años batallando con eso, vienen y arreglan para el tren pero ¿para nosotros?”, contó la afectada.

Ayer en la zona se observó que las dos guías para el ferrocarril están a desnivel, la del lado izquierdo fue superada por unas dos pulgadas del pavimento y en la derecha, pese a estar al ras de la calle, el pavimento está cuarteado y quebrado.





