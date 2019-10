‘Cierran’ informes en INM de Juárez

Ciudad Juárez— Después de tres meses sin área de Comunicación Social en Chihuahua y tras el nombramiento del general brigadier retirado Pedro Alberto Alcalá López como delegado estatal, el Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene su política de puertas cerradas.

Con el fin de “mantener buenas relaciones binacionales” con Estados Unidos, desde el comienzo del actual gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador comenzó a restringirse el acceso hacia los medios de comunicación “por órdenes de la Ciudad de México”, confirmó personal de la institución.

Sobre el éxodo que comenzó hace un año hacia Estados Unidos se comenzaron a dar solo cifras a través de su área de Comunicación Social, sin que su entonces delegado estatal, Héctor Padilla Delgado diera entrevistas.

Frente a los nuevos fenómenos migratorios que se registraron tras, como es el retorno de extranjeros bajo el programa Permanecer en México de los llamados Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), el INM presentaba un informe a través de su página de internet, pero el último denominado Internaciones en “México de extranjeros solicitantes de asilo en EU”, se dio a conocer el 12 de julio.

Para entonces ya sumaban casi 20 mil retornos, casi la mitad a Ciudad Juárez. Al dejar de informarse, en la delegación estatal se continuó dando a conocer pero solo la cifra local, por lo que ya no se pudo tener un balance a través de la autoridad responsable, de la cantidad total de migrantes retornados para que esperen en México su proceso de asilo político.

Sin embargo, desde el 24 de julio el Gobierno Federal cerró el área de Comunicación Social del INM en Chihuahua, cuya base está en Ciudad Juárez, con el argumento a su último vocero de que se trataba de una reestructuración.

Ocho días después, el primero de agosto, el delegado de Programas Sociales en Chihuahua, Juan Carlos Lorea de la Rosa, argumentó que la vocería se eliminó debido a la política de austeridad instrumentada por el Gobierno Federal.

Desde entonces el INM no ha dado a conocer la cifra oficial de retornados a distintas fronteras del país, mientras que en la delegación estatal se dirige a los medios de comunicación a un teléfono de las oficinas de la Ciudad de México en el cual no se ha logrado una respuesta desde el 24 de julio.

Migrantes de origen cubano que buscan regularizarse en México también aseguraron que no han logrado obtener una respuesta del INM, donde incluso su personal los remite a Chiapas. “Dicen que eso lo tenemos que tramitar en Tapachula, algunos sí pueden viajar porque ya fueron víralos (retornados de Estados Unidos), pero yo no porque a mí me faltan casi 3 mil números para cruzar, pero ya no quiero ir allá, quiero quedarme en México, y nadie me puede ayudar”, lamentó Reynier, un cubano de 32 años. (Hérika Martínez Prado)