Cierran ciclo universitario 2 años después

Con la frase “The one with the pandemic” plasmada sobre el birrete, Brenda Gómez festejó ayer su ceremonia de graduación, después de dos años de que concluyó su carrera en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) e incluso tras sumar a sus logros la titulación de nivel maestría, pero no quiso perder la oportunidad de cerrar un ciclo que fue interrumpido por la pandemia.

“Es un logro que no debe pasar desapercibido y a pesar de que haya pasado mucho tiempo uno se esfuerza mucho durante la carrera para llegar a este momento y celebrar como se debe”, dijo Brenda, quien se graduó de la licenciatura de Administración de Empresas en el semestre de agosto-diciembre de 2020, a unos meses de que el confinamiento sanitario provocó la suspensión de clases presenciales.

PUBLICIDAD

En el interior del Gimnasio Universitario se reunieron ayer los egresados del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, quienes concluyeron sus estudios durante los semestres de 2020, y a diferencia de las celebraciones que tuvieron lugar el año pasado, en esta ocasión pudieron ser acompañados por sus seres queridos.

“Vamos regresando a las actividades presenciales después de dos años de una pandemia, un virus que no conocíamos, que a todo el mundo puso en jaque, incluida obviamente esta universidad; fuimos la primera institución que suspendió la actividad presencial para irnos a la actividad virtual”, dijo el rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar.

Además, lamentó que en el transcurso de los últimos dos años el Covid-19 haya cobrado la vida de integrantes de la institución educativa, quienes no tuvieron la oportunidad de presenciar los avances de la ciencia contra el virus e incluso el hecho de que la UACJ fue una de las principales sedes de los centros de vacunación que se desplegaron en la ciudad.

Conscientes del reto que representó para toda la comunidad, los egresados de la máxima casa de estudios asistieron vestidos de toga y birrete para juntos cerrar uno de los momentos más importantes durante su carrera profesional y recordar que, aunque todos los presentes tuvieron que concluir sus estudios de licenciatura desde las pantallas, lograron hacerlo.

Familias emocionadas

“Yo pensé que ya había pasado, que ya no íbamos a tener graduación, pero aquí estamos”, dijo Brenda, quien hace poco acaba de concluir sus estudios de maestría en Administración con Mercadotecnia y ayer acudió en compañía de sus padres para sumarse a los festejos que continuarán el día de hoy para más de 2 mil 500 egresados.

Ayer fue el turno de 868 egresados de ICSA, hoy celebrarán 243 estudiantes del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte, 300 del Instituto de Ciencias Biomédicas, 574 del Instituto de Ingeniería y Tecnología y 584 alumnos egresados de las carreras de la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria.

“Como ya habíamos recibido el título y todo lo que nos deben de dar, sinceramente pensé que la graduación ya no iba a pasar, pero esta es la conclusión, es para cerrar el ciclo del esfuerzo de tantos años estudiando y para que me sepa a graduación tiene que haber una ceremonia”, dijo Ángeles Vázquez, egresada de la carrera de Administración de Empresas en el semestre enero-junio de 2020.

También acudió la señora María Magdalena Sotelo para festejar la graduación de su hija Norma Sotelo porque para su familia no sólo representa la conclusión de sus estudios, sino también el primer paso hacia los logros que obtuvo luego de terminar su carrera en la Licenciatura de Seguridad y Políticas Públicas. “Es un orgullo lo que ha logrado, por eso estamos aquí”, dijo.