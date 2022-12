Cierra el 2022 con 26 mil 528 casos de Covid

Ciudad Juárez.— Con 26 mil 528 casos de Covid-19, 2022 cerró en Juárez como el de más incidencias, pero menos muertes, apuntó el seguimiento a las cifras oficiales. Presentó 122 por ciento más casos que 2021 (con 11 mil 915) y 1.71 por ciento más que 2020 (con 26 mil 082). Por otro lado, con únicamente 602 decesos, captó 64 y 75 por ciento menos que el año pasado y antepasado, que contabilizaron hasta mil 693 y 2 mil 409 de forma respectiva.

El comportamiento paradójico de las cifras se debe a los avances del Plan Nacional de Vacunación (PNV), mismo que aún mantiene pendiente la aplicación de las recién llegadas dosis Abdala, de origen cubano. Sin embargo, de acuerdo con el Colegio Médico, pese a los avances, todavía no debe relajarse la guardia, pues falta que existan medicamentos 100 por ciento eficientes y que a su vez se encuentren al alcance de todos.

“Todavía estamos hablando de gente que sigue falleciendo y de gente que a pesar de las vacunas desarrolla cierta enfermedad grave, y no necesariamente hablamos que tengan alguna comorbilidad (enfermedades añadidas). Por eso, se está trabajando en el panorama internacional en poder desarrollar un medicamento efectivo y que esté al alcance”, dijo Alonso Ríos Delgado, titular del gremio de médicos.

Desde que arrancó el PNV en la urbe se han colocado 2 millones 981 mil 682 inyecciones ant-SARS-CoV-2 de cinco farmacéuticas autorizadas: un millón 766 mil 651 de Pfizer para todos los adultos y 209 mil 967 para aquellos del rango pediátrico, además de 922 mil 440 de AstraZeneca, 30 mil Johnson & Johnson, 26 mil 841 CanSino y 25 mil 783 Moderna. No obstante, de acuerdo con el experto, aún falta trabajo en el área.

“La verdad que sí es temprano para declarar el fin de la pandemia. Todavía no podemos decir que hay una inmunidad de rebaño, pues lo que se espera son más mutaciones y nuevas cepas de coronavirus. Hasta que no tengamos un medicamento que sea eficaz contra la infección, se ha considerado que no se debe bajar la guardia hasta no haber un medicamentos contra las variantes”, indicó el profesional en medicina.