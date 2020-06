Cierra Coespris tienda de artesanos

Tomada de internet

Ciudad Juárez— “Actividad no esencial. Este negocio debe permanecer cerrado hasta nuevo aviso” fue el anuncio colocado por las autoridades que obligó a cerrar las puertas de la galería

Artesanos de Corazón, en la cual se ofrecen las artesanías de 60 juarenses.

“Desde hace seis años de ahí dependen 60 familias que elaboran productos a mano, 100 por ciento juarense y promovemos también arte y cultura. Ahorita tenemos ya casi tres meses que estamos cerrados, llegó Coespris y nos cerró; ni siquiera se fijó en las medidas que pudiéramos tener, porque no somos una tienda que tiene mucha gente”, narró su propietaria, Nancy Perera.

Ella es madre de dos adolescentes, de 14 y 15 años, de quienes ya vienen los cobros de inscripciones en sus escuelas, por lo que ante la alerta de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris), Nancy decidió cerrar sus puertas y comenzar a vender por Internet los cosméticos naturales que fabrica, aunque las ventas no son las mismas.

“En nuestra asociación también tenemos madres solteras que son las únicas que llevan el ingreso a su casa, y ahorita ya vienen las inscripciones, estamos batallando para los alimentos, para todo y no hay de dónde sacar para poder vender nuestros productos”, lamentó.

Artesanos de Corazón tenía dos sucursales, una en la avenida Valle del Sol y otra en avenida De la Raza; ésta última tuvo que cerrar en abril, mientras que la primera fue cerrada ante la amenaza de las autoridades.

Coespris “ni siquiera se fijó en las medidas que pudiéramos tener, porque no somos una tienda que tiene mucha gente, entonces nosotros trabajamos con las medidas correspondientes y nada más nos puso el sello amenazando que si abrimos nos van a multar”, relató la propietaria del negocio ubicado en la plaza comercial Valle del Sol.

Explicó que los artesanos dejan su producto en el local y ellos lo venden a la gente, por lo que no están ahí los 60 artesanos que forman parte de la galería.

“Ahorita no tenemos ingresos, estamos cerrados y por eso pues venimos a este lugar, porque no se nos permiten trabajar, aunque nosotros tenemos todas las medidas que se piden para poder cuidar a nuestros clientes y a nosotros mismos. Ahorita 60 familias no tienen ingresos y pues no tenemos ninguna entrada”, dijo Nancy, quien desde el sábado comenzó un pequeño bazar que repetirá el próximo sábado y domingo.

Con el fin de no tener aglomeraciones, seis expositores ofrecieron este fin de semana productos naturales, bolsas, zapatos y snacks en el bazar que se instaló en Evolution Discoteque, ubicado en la avenida Paseo de la Victoria, donde el próximo fin de semana volverán a instalarse de 4 de la tarde a 8 de la noche.

“Nos fue excelentemente bien, siguiendo los protocolos de seguridad como el cubrebocas, gel sanitizante y sana distancia. Fuimos pocos expositores debido que no podemos hacer un evento tan grande, pero necesitamos trabajar, ya que nuestra tienda fue cerrada por ser una tienda no esencial, sólo que somos 60 artesanos que dependemos de nuestras ventas y por eso iniciamos este minibazar”, se explicó.

Si quiere conocer los productos que ofrecen los artesanos juarenses, entre los que se encuentran maquillaje, joyería, artículos de belleza, plantas, tazas, macetas, llaveros, fajas de manta y galletas para perros, entre otros productos, puede visitar la página de Facebook Galería Artesanos de Corazón.