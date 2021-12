Cierra Aras oficina en Juárez

Ciudad Juárez.— En medio de cientos de denuncias por probable fraude en el estado, la oficina de Aras Investment Business Group en esta frontera permaneció ayer cerrada.

Ubicado en el segundo piso de Plaza Barrancas, el local cuya apertura se reportó en noviembre de 2020 tenía ayer la luz apagada y la puerta cerrada, a diferencia del pasado viernes, cuando personal de recepción indicó que los encargados de la compañía se encontraban en la ciudad de Chihuahua.

También el viernes, en el mostrador estaba colocado un volante con la información sobre el mensaje enviado el 19 de noviembre por el socio fundador, Armando Gutiérrez Rosas, que en la cuenta de Aras en la red social Facebook se refirió entonces a la “contingencia” por la que atravesaban.

Personal administrativo de la plaza declinó ayer comentar sobre la permanencia o no de la compañía en el edificio, mientras que la solicitud de información enviada a través de la página electrónica de la firma no fue respondida.

El lunes, El Diario reportó que Aras acumula 380 denuncias por fraude ante la Fiscalía General del Estado, la cual le realizó además el aseguramiento de 42 inmuebles.

Aras Investment Business Group, fundada en Chihuahua, se convirtió en noticia este otoño, luego de que inversionistas externaran su preocupación por un posible fraude o desfalco debido a los aplazamientos en la entrega de rendimientos del período.

El 17 de noviembre, además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que suspendía actividades de la compañía, sobre la que señaló que carece de autorización para captar recursos del público.

“La sociedad Aras Investment Business Group, la cual se identifica públicamente como Aras, no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México”, indicó el boletín de la CNBV.

La semana pasada en la ciudad de Chihuahua, un total de 42 inmuebles fueron asegurados a la empresa Aras Bussines Group por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos dos de las siete oficinas del edificio ubicado en Plaza Cantera 5, informó el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín.