Ciclistas hacen hazaña y llegan a Juárez

Ciudad Juárez— Luego de 58 días de travesía durante los cuales pedalearon hasta 10 horas diarias con clima templado, fresco, lluvias y mucho sol, ayer llegaron a Ciudad Juárez los ciclistas de la “Ruta Chichimeca 2021”, tras salir el 1 de julio del puerto fronterizo Talismán, en Tapachula, Chiapas, en los límites con Guatemala.

En la decimoctava edición de este evento, deportistas de la Ciudad de México, del Estado de México, Tabasco, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Hidalgo y Coahuila recorrieron el territorio nacional por primera vez de sur a norte, ya que en los eventos anteriores partían de Tijuana, Baja California para llegar a Chiapas.

Se unieron personas de distintas edades, la de menos edad fue Mariana, de 21 años y el más grande, Germán García, de 76, todos unidos por un motivo: recorrer la República Mexicana, conocerla y promover el uso de la bicicleta como vehículo.

“Queremos que a la bicicleta no se le vea sólo para la diversión o paseos, ya que su uso ayuda a la salud de las personas y también al medio ambiente porque no contamina como un automóvil”, dice Miriam Chávez, originaria de la Ciudad de México y con nueve años de actividad como ciclista.

Pedalean a través de un México solidario

“De igual forma, ante lo que se habla de inseguridad en todo el país, durante el recorrido no tuvimos ningún incidente de ataque o agresiones, al contrario, fueron más los hechos de solidaridad de la gente, lo que nos motiva a creer en los demás, nos hace pensar que somos más los buenos que los malos”, expresa.

La “Ruta Chichimeca 2021” unió a casi un centenar de personas en Tapachula, Chiapas y el primer día de julio emprendieron la marcha a bordo de sus bicicletas con un destino y fecha ya establecidos, Ciudad Juárez el 27 de agosto.

“Unos partieron al salir el sol, otros antes y el resto en horarios distintos, no todos íbamos juntos, pues hay a quienes les gusta rodar temprano y a otros más tarde; ya en el transcurso del recorrido se fueron formando grupos, de acuerdo a la forma de pedalear de cada quien, algunos rápido, otros más lentos, pero todos nos reuníamos al llegar a cada poblado”, explica Miriam.

Y aunque salieron en horario distinto, los ciclistas sí coinciden en los artículos que deben llevar para este recorrido de casi dos meses, durante el cual pasaron por poblaciones desde la frontera sur hasta la frontera norte del país.

“Algo muy importante que no debes olvidar”, indica Miriam, “es la herramienta básica para arreglar la bicicleta en caso de una ponchadura, una bomba para echar aire, lámpara, casa de campaña, bolsa de dormir, un cambio de ropa, artículos de higiene personal, un chaleco reflejante, impermeable, sandalias, agua, suero, vitaminas, proteínas y fruta a diario”.

Este tipo de artículos se podían observar en las bicicletas de quienes participaron en la “Ruta Chichimeca 2021”, quienes se dijeron satisfechos de cumplir con este recorrido durante el cual conocieron México y lo mejor que tiene, afirmaron, su gente.

“Todo estuvo bien en la ruta, Dios nos cuidó mucho. No tenemos nada qué lamentar, tuvimos el respeto de los automovilistas, de todos; lo único que nos pasó al llegar fue que a varios se nos poncharon las llantas de la bicicleta con las espinas que llaman ‘toritos’, a mí se me poncharon las dos llantas, no conocía estas plantas con este tipo de espina”, comenta Miriam.

“Pasamos la ruta con calma, disfrutamos cada pueblo y ciudad, la gente nos recibía bien y esto nos motiva a seguir, a demostrar a las personas que el ejercicio es bueno para todos, para llegar a viejos con buena salud”, expresa Germán García, de 76 años de edad, el mayor del grupo y con tres lustros de ciclista.

Luego de su llegada a la Plaza de la Mexicanidad y de tomarse la histórica fotografía al pie de “la X”, los ciclistas se trasladaron al Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos, en donde son atendidos por el Gobierno municipal, como en otras poblaciones por las que cruzaron.

Pero antes de partir hacia el Centro de la ciudad y para expresar su satisfacción de llegar a esta frontera, el grupo unido lanzó porras por Ciudad Juárez y por la “Ruta Chichimeca”.

Recorrido de la Ruta Chichimeca

Tras salir el primero de julio de Tapachula, Chiapas, los ciclistas de la “Ruta Chichimeca” pasaron por varios poblados de esa entidad como Huixtla, Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá, para entrar a territorio oaxaqueño en Zanatepec, luego Juchitán de Zaragoza, Chipehua, Huatulco, Mazunte, Puerto Escondido, San Gabriel Mixtepec, San Pedro Juchitengo, Villa Sola de Vega, Oaxaca, Asunción Nochixtlán y Huejuapan de León.

Luego cruzaron a Tehuitzingo, Puebla; Cuautla y Tepoztlán, Morelos; la Ciudad de México; Tepeji del Río y Huichapan, Hidalgo; así como por Tequisquiapan y Querétaro, Querétaro; San Miguel Allende, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Guanajuato y San Felipe Torres Mochas, en Guanajuato.

También pasaron por San Luis Potosí; Ojuelos, Jalisco, Aguascalientes; Ojo Caliente, Zacatecas, Jerez, Valparaíso y Jiménez del Teúl, Zacatecas; Vicente Guerrero, Durango, Rodeo y Revolución, Durango, llegando a tierras chihuahuenses por Parral, de donde siguieron a Valle de Zaragoza, San Miguel de los Anchondo y Chihuahua capital.

De ahí continuaron para pasar por Ojo Laguna, ciudad Ahumada, Samalayuca y finalmente a Ciudad Juárez, a donde llegaron ayer en las primeras horas de la tarde después de 58 días de trayectoria cruzando el país.

lcanoc@redaccion.diario.com.mx