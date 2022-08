Chocan nueve vehículos

Ciudad Juárez.— Una carambola entre nueve automóviles se registró ayer en el bulevar Juan Pablo II, informaron agentes de Seguridad Vial. El accidente ocurrió en sentido de poniente a oriente en el tramo entre la calle Arizona y la avenida Antonio J. Bermúdez. Ahí se vieron involucrados un Toyota Yaris, un Mazda 3, un Honda Accord, un Nissan March, una Toyota 4 Runner, una Hyundai y una Creta. Además, dos pickup que también estuvieron involucradas se retiraron del lugar, ya que presentaban daños menores y no quisieron reclamar. Uno de los agentes viales indicó que la causa fue el exceso de velocidad y no guardar la distancia entre vehículos. Finalmente, dijo que no hubo personas lesionadas, sólo daños materiales entre los vehículos.

PUBLICIDAD