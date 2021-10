Cesan también a jefe de Conagua en Juárez

Ciudad Juárez— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) cesó a Emmanuel Sías Aguirre, que desde octubre de 2020 fungió como encargado del Distrito de Riego 009, con sede en esta frontera.

La terminación de la relación laboral fue reportada ayer por Sías luego de una consulta de este medio, ante la cual respondió que, para la notificación, fue citado a una reunión el miércoles en la dirección de la dependencia, en Chihuahua, donde estuvo personal de la gerencia de personal de la Ciudad de México.

“Me solicitaron la renuncia, lo cual no firmé y me entregaron el cese de la Conagua, efectivo inmediatamente”, dijo ayer Sías.

“De hecho ya estoy dado de baja en el sistema y la nómina (…) Nomás nos dijeron que era una orden presidencial”, agregó.

Guadalupe Saldívar, vocera de Conagua asignada para esta entidad, no respondió ayer una solicitud de información sobre este despido.

El jueves, información de El Diario generada en Chihuahua indicó que alrededor de 40 jefes de departamento de la dirección local de la Conagua recibieron la solicitud de “renuncia voluntaria”, por lo que comenzaron a ser llamados a firmar en grupos de cuatro.

“Entre el personal se encuentran jefes de departamento, jefes de proyectos, jefes y subjefes de distrito, y de otras áreas, quienes fueron llamados desde el pasado martes y ayer a que firmaran los documentos correspondientes, en los que varios sí lo hicieron y otros se negaron al anunciar que procederán a la denuncia laboral”, indicó el reporte de este medio.

La publicación agregó que el personal afectado denunció que los mandos que ejecutaron los despidos los calificaron de “instrucciones presidenciales por lo que ocurrió en el conflicto de las presas de Chihuahua el año pasado, donde estamos siendo chivos expiatorios”.

De acuerdo con la declaración ante el Gobierno federal y archivos periodísticos, Sías trabajó en Conagua desde 2010, quedándose a cargo del Distrito de Riego luego de que el anterior titular, Miguel Núñez Nava, se jubilara en octubre de 2020.

Apenas unos días antes de la salida de Núñez, y en el contexto del conflicto por el agua de la presa La Boquilla –en el sur del estado–, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado cambios en diferentes áreas centrales de la Conagua, como las subdirecciones de Infraestructura Hidroagrícola, de administración del Agua, la Subdirección Jurídica y otras.

En febrero siguiente, Sías reportó también haber recibido la petición de presentar una renuncia o sujetarse al inicio de procedimientos administrativos.

Esto, luego de que el 23 de febrero Conagua difundió un comunicado reportando de nuevo cambios en la dependencia en Chihuahua “en virtud de que se han detectado presuntos actos de corrupción, malos manejos o conductas inadecuadas que no pueden ser permitidos y que se alejan de los principios de honestidad, transparencia y combate frontal a la corrupción por los que se rige la institución”.

Entonces, Sías dijo que el personal de confianza se alistaba para interponer una demanda laboral contra la dependencia.

“Nos estamos juntando varios, somos varios los que estamos inconformes con esta situación, ya con el comunicado que sacó la Conagua, que prácticamente nos están llamando, que es una limpia por corrupción, según el comunicado, entonces ya están prejuzgando”, expresó Sías entonces.

También en esa ocasión explicó que los enviados de Conagua les informaron que los despidos derivaban del conflicto generado en La Boquilla, presa del río Conchos que fue tomada por usuarios opuestos a la entrega de parte de ese caudal a Estados Unidos.

“Nosotros no tenemos injerencia en nada en ese sentido; yo me encargo de los asuntos relevantes del distrito (009, en el Valle de Juárez), no tengo nada que ver con la presa La Boquilla, y eso es lo que nos están diciendo, es la razón por la que nos quieren despedir”, dijo entonces Sías.

Ayer, señaló que esperará a recibir su indemnización y analizar si es necesaria la presentación de una demanda laboral.

