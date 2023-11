Cesan rescate de perros ante poco interés en adopciones

Ciudad Juárez.- Ante la falta de interés por la adopción de perros del refugio Corazones Nobles, el rescate de las mascotas cesó para evitar cerrar el albergue.

Paola Aguirre, fundadora del refugio, dijo que son más los canes que se rescatan que los que se adoptan, ya que en lo que va el año cinco mascotas encontraron un hogar, sin embargo, dos de ellas fueron regresadas.

El albergue actualmente tiene 50 canes y 11 cachorros en dos ubicaciones diferentes.

“Desgraciadamente, desde hace un año la gente está abandonado más de lo que adoptan, se les hace fácil decir aquí está un perro y ten la croquetas, pero los animales no sólo necesitan alimentos, también vacunas, esterilización, consultas médicas por si se enferman, hay perritos que llegan con otras enfermedades y se les tiene que dar tratamiento”, platicó.

Corazones Nobles opera desde hace 4 años, lugar en donde las mascotas llegan generalmente con lesiones graves por atropello, problemas de garrapatas o en situación de calle.

Para sostenerlo, la responsable del albergue realiza venta de ropa de segunda mano, rifas, limpia patios y ayuda a un familiar con la venta de casas.

El lugar no recibe apoyo de alguna institución u organización, sólo se ayuda con las donaciones voluntarias.

“Si no hay adaptaciones no habrá espacios para otros animales, yo sé que es difícil adoptar porque es una responsabilidad muy grande, por eso hay que apoyar a los refugios, porque hacemos algo que los demás no pueden o no quieren hacer, y en verdad que es muy desgastante resguardar a cincuenta perritos, yo sé que nadie me obliga, pero si queremos hacer un cambio en la sociedad pues debemos hacer algo por los canes”, externó.

Si usted quiere ayudar puede comunicarse en la página oficial de Facebook de Corazones Nobles.