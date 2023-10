Cerró JMAS pozos contaminados

La presencia de fluoruros en el acuífero Conejos-Médanos muestra la sobreexplotación de ese manto subterráneo, indicó ayer la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

De acuerdo con la descentralizada, la estación de monitoreo del Gobierno federal que arrojó el contenido de estos contaminantes está en el pozo número 2 –de la batería de 23 sobre el acuífero–, uno de los seis ya cerrados por rebasar el límite permitido de estos elementos y porque, además, en cuatro de los mismos hay niveles de arsénico también por encima de la norma.

“Se está sobreexplotando ese acuífero”, dijo el director de la JMAS, Sergio Nevárez. “Porque no llueve y no tenemos cómo infiltrar agua y entonces hemos tenido que estar sacando agua más profunda, y a la hora que nos vamos más abajo, pues eso pasa: te traes minerales que no son de consumo humano”, agregó el funcionario.

El pasado 10 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) difundió resultados de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca) que, sobre 2022, incluyó los datos de dos estaciones de seguimiento en Juárez; una de éstas, sobre un pozo del Conejos-Médanos.

La medición arrojó la presencia de 1.54 miligramos por litro (mg/L) de fluoruros, cantidad que, de acuerdo con la definición del Gobierno federal, indica que se trata de “agua no apta como fuente de abastecimiento de agua potable”.

Al respecto, la JMAS indicó ayer que en esa condición se encuentran también los pozos 15, 10, 16, 18 y 25; los cuatro últimos además con arsénico.

“Se encuentran fuera de operación debido a las cantidades de fluoruros y arsénico que se encontraron”, indicó la JMAS, que citó la regulación NOM-127-SSA1-2021, sobre límites de calidad del agua para uso y consumo humano.

“Esta norma establece un límite de 1.50 mg/L para fluoruros, siendo que en algunos pozos de Conejos-Médanos se ha encontrado una excedencia en este elemento. En el caso de arsénico, se establece un límite de 0.025 mg/L y, debido a que en la mayoría de los pozos mencionados (...) se han encontrado cantidades excedidas de este elemento, se tomó la decisión de suspender la operación de los mismos, para evitar que dicho elemento sea llevado a la población”, agregó la información de la dependencia estatal.

El archivo periodístico agrega que el acuífero –también denominado Bolsón de la Mesilla, y del que se abastecen más de 10 mil familias del poniente de la ciudad– entró en déficit en los primeros años de su explotación, y que pasó de tener una disponibilidad media anual de 12.9 millones de metros cúbicos (Mm3) en 2014 a -102 Mm3 en 2020.

“Se están evaluando diversos tratamientos de agua para la puesta en marcha de sistemas de potabilización que contribuyan de forma óptima al cumplimiento de los lineamientos normativos vigentes en materia de agua potable, de esta manera se mantendrá la calidad del agua en niveles seguros para el consumo humano”, agregó la JMAS.