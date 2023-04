‘Cerro es peligroso para bajar’

Ciudad Juárez.— Peligrosa y con zonas rocosas en donde es fácil resbalar, así es el relieve del cerro cercano del mirador Hidalgo, comentó Antonio Chávez, rescatista y senderista que estuvo apoyando en el rescate de los cuerpos de los hermanos Leslie Jazmín y Sergio Manuel Parra Santos quienes fallecieron presuntamente al caer a 30 metros de altura de la montaña.

“Lo peculiar de esta elevación es que cuenta con lugares en donde hay acantilados bastante altos, y en donde es muy fácil resbalar y caer”, dijo Chávez.

El rescatista comentó que para escalar a la montaña se debe de tener experiencia y tomar todas las medidas de seguridad, contar con un equipo especial que contenga botas, bastón, guantes y casco para poder subir.

Chávez comentó que fue difícil realizar el rescate de los cuerpos, debido a que en el lugar no hay senderos marcados y tiene zonas con deslaves de rocas, por lo que les llevó alrededor de 45 minutos llegar a los cuerpos de los hermanos a los 10 elementos que hicieron las labores de recuperación; además de que fueron poco más de dos horas para que se liberara la escena por parte de las autoridades.

El cerro tiene una altura aproximada de casi 300 metros, según refirió el titular de Protección Civil, Roberto Briones, quien mencionó que “probablemente quisieron llegar a la cima, o lo hicieron, y en su descenso pudieron resbalar”.

El descubrimiento de los cuerpos se inició luego de la búsqueda durante la mañana del lunes, en el cruce de la calle Navojoa, ubicado en el Periférico Camino Real, en la que participaron familiares, amigos y Protección Civil.

Según los familiares de las víctimas fue desde las 11:00 de la mañana que un grupo de amigos de los senderistas los acompañaron a buscarlos.

“Desde el viernes salieron de la casa, pero nunca nos dijeron que venían para este lado del cerro, entonces, se vinieron a las 6:00 de la tarde y no regresaron en toda la noche, el sábado no regresaron, y nos salimos a buscar en las delegaciones de la Policía, Fiscalía, en los hospitales, pero nos dijeron que no estaban registrados”, dijo el padre de los jóvenes, Sergio Parra.

De acuerdo con la versión de la vocería de la Fiscalía, oficialmente no se han identificado ni entregado los cuerpos, y aún están en espera de los resultados que arroje la necropsia.

Por su parte, Elizabeth Parra, hermana de las victimas, comentó que su cuñado encontró los cuerpos durante la búsqueda y que ella fue quien hizo el reconocimiento.

“Los cuerpos los entregarán hoy creo en la tarde, no sé si hagamos el servicio fúnebre, dependiendo la hora en que nos entreguen los cuerpos haremos el servicio, igual yo estaré compartiendo en Facebook”, dijo Elizabeth Parra.

Agregó que la familia ha recibido apoyo moral de los amigos de sus hermanos y de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), la casa de estudios Sergio Manuel, de 25 años, y del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), en donde estudiaba Leslie Jazmín, de 23 años.

“Hemos recibido muy buen apoyo, la verdad, mis amigos contaban con gente muy bonita de la universidad de ambos, de los equipos de futbol en donde jugaban, de todos ellos hemos recibido muy buen apoyo”, expresó la hermana de los estudiantes.

Los grupos de senderistas de la frontera también lamentaron el deceso de los hermanos. “Nuestras condolencias a la familia de estos dos jóvenes qua acaban de fallecer, la comunidad de senderistas de todo Ciudad Juárez, somos una comunidad muy unida y sensible ante este tipo de situaciones, y nuestro grupo está impactado por lo que acaba de pasar”, expresó Guadalupe Ruiz Díaz, fundador y organizador del grupo Senderistas a Todo Dar.

Explicó que varios de los miembros del grupo ya tienen experiencia haciendo senderismo, y tienen apoyo por medio de capacitaciones que les brinda un compañero rescatista, para aplicar las medidas de seguridad cuando se organizan para salir a recorrer la zona conocida como Don Rayo.

Ruiz Díaz mencionó que para practicar un senderismo responsable, a las personas que acuden las primeras veces se les acompaña a los recorridos en lugares planos, además también se les explican las medidas de seguridad.

Mencionó que han apoyado en casos de personas que se han accidentado o extraviado en la Sierra de Juárez, sin embargo, no le ha tocado conocer de incidentes trágicos.

El senderista explicó que es importante salir en grupos de más de tres personas, contar con el equipo de seguridad, avisar a un contacto para en caso de que no se comunique en un lapso de cuatro horas, puedan pedir auxilio para iniciar la búsqueda.

“Nosotros aconsejamos practicar senderismo en Don Rayo que es donde está la comunidad, en ocasiones cuando te sales a otros senderos, está muy solo y ahí tienes que ir con un grupo grande, precisamente para cuidarse en caso de que haya una situación, y que una persona pueda dar aviso a los cuerpos de rescate”, expuso el senderista.