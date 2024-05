Cerrará Pérez Cuéllar campaña en el suroriente

El candidato a la presidencia municipal por la coalición Morena-PT, Cruz Pérez Cuéllar, confirmó la cartelera que lo acompañará en su cierre de campaña el próximo domingo 26 de mayo.

El evento se llevará a cabo en un predio a un costado de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en la colonia Haciendas de las Torres Universidad, a las 5:00 de la tarde, con la participación de la Sonora Tropicana, la Sonora Dinamita, un tributo al grupo Jaguares y Remmy Valenzuela.

“Se trata de buscar la cercanía que se ha tenido durante toda la campaña. Arrancamos en la Plaza de la Mexicanidad, nos parece que habría que hacer un evento en el suroriente”, comentó. El aspirante dijo que se prevé la asistencia de entre 20 mil y 30 mil personas ese día.

Respecto a la concentración de simpatizantes de agrupaciones anti AMLO y candidatos de la oposición el domingo, el morenista consideró que la convocatoria no tuvo éxito.

“La marea rosa en Juárez no tuvo éxito, fue una convocatoria muy pobre. Igual son ciudadanos que son respetados por lo que piensan, pero es claro que no hubo una convocatoria, es un tema que no ha permeado en la comunidad juarense”, aseguró.

El abanderado de Morena y Partido del Trabajo destacó el esfuerzo de su equipo de campaña. “La estructura ha trabajado muy bien, tenemos presencia en toda la ciudad y siento que la gente ya decidió y lo va a manifestar en las urnas”.

Además, el aspirante se posicionó acerca de los señalamientos de casos de agresiones expuestos por candidatos de la oposición en esta frontera.

“Estamos enfocados en la campaña y no compartimos ese tipo de actos. Siempre la violencia se debe lamentar. Me parece que en el estado las cosas van a caminar bien en ese sentido, que no hay un clima de violencia contra los candidatos. Creo que estamos entrando en la recta final en la que me parece a mí que autoridades y candidatos debemos enfocarnos al llamado al voto”, apuntó.