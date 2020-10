Cerca de ser la segunda más peligrosa del mundo

Staff / El Diario

Ciudad Juárez— Con mil 312 homicidios de enero a septiembre, y solamente 55 detenidos, Juárez va rumbo a ser la segunda ciudad más peligrosa del mundo,por debajo de Tijuana que ocupa el primer lugar, en medio de una disyuntiva entre las autoridades por investigar los crímenes, alertó Guillermo Asiain, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez.

La manera de disminuir el delito es que no se quede impune, y este año “el 95.8 por ciento de las víctimas no han recibido justicia, el agresor no ha sido llevado ante la ley”, informó el activista durante la presentación mensual de los indicadores de seguridad.

Septiembre apareció como el mes con menos homicidios dolosos con 113, debajo de los 115 de febrero, sin embargo, hasta la tarde de ayer en octubre ya sumaban 115 víctimas, a cuatro días de que concluyera el mes.

“Aunque hay una mejoría –en septiembre–, el delito está por encima de la media nacional, estamos en rumbo para ser la segunda ciudad más peligrosa del mundo”, luego de que en 2010 fue catalogada como la primera y 2011 como la segunda, sólo por debajo de San Pedro Sula, Honduras, informó.

Asiain destacó además que, con una tasa de 118 homicidios por cada 100 mil habitantes, Juárez mantiene una incidencia similar a la registrada a finales de 2011 e inicios de 2012, cuando se registraban 116 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Desde la Mesa de Seguridad estamos entendiendo la urgencia de empezar a resolver y monitorear algunos de los crímenes que se llevan a cabo en el estado (…) Estamos empezando a mover nuestros indicadores hacia un indicador no nada más de cantidad sino también de respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales hacia los diferentes delitos”, apuntó.

Destacó que hay una gran disyuntiva en quién deben tomar las indagatorias, ya que los casos que parecería que son de índole federal, la Fiscalía General de la República argumenta que no por ciertas características.

Este monitoreo de respuesta de las autoridades en la prevención, investigación y justicia de la Mesa de Seguridad y Justicia se concentra en tres delitos, que son el homicidio doloso, el secuestro y la violencia sexual, informó.

“Aquí hay mucho todavía por analizar, hay mucha colaboración la que deben tener las autoridades… ahí hay un trabajo importante el que tienen que realizar las autoridades estatales y federales. El homicidio doloso es un delito crítico para la comunidad y desde la Mesa estamos empujando para monitorear no nada más los índices, sino también la justicia”, apuntó.

Dijo que cuando hay un homicidio y se cataloga como del fuero federal parecería que hay un vaivén en quien lo investiga.

Al respecto, el fiscal de Distrito Norte, Jorge Nava López, aseguró que “es nula la respuesta que se ha tenido –por parte de las autoridades federales–, no hay carpetas de investigación por delincuencia organizada, esto le corresponde a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, es lo que se ha estado pidiendo desde hace tres años y medio aproximadamente, porque está muy focalizada la problemática”.

Dijo que “la mayor parte de los homicidios tiene aparejada la delincuencia organizada; hay tráfico de armas, drogas, son homicidios que se cometen con bandas estructuradas de tres, cuatro, cinco. Hay grupos en donde estas personas se coordinan que son hasta de más de 20 personas, esto aquí y en cualquier parte de la república es delincuencia organizada y es competencia federal, sin embargo, nosotros seguimos investigando, haciendo nuestro mejor esfuerzo por que esto disminuya y seguimos solicitando que la Federación tenga su responsabilidad en cuanto a estos delitos que son correspondencia de ellos”.

El fiscal aseguró que el que la Federación no investigue los homicidios cometidos por el crimen organizado no significa que nadie lo investigue.

“La Fiscalía General del Estado de Chihuahua está llevando a cabo el 100 por ciento de las investigaciones de los homicidios dolosos que se cometen en el estado de Chihuahua, lo que estamos solicitando a la Federación es que ellos se hagan cargo de la investigación de los homicidios que tienen aparejada la delincuencia organizada, y que es cerca del 98 por ciento de la incidencia delictiva que tenemos”, “los estamos investigando nosotros con las capacidades que tenemos, pero es competencia de la Federación”, “apuntó.

Nava López informó también ayer sobre el fallo condenatorio que se dio contra

Juan de Dios Pulido Barajas “El Juanito” y Mario César López Ramírez “El Diablito”, por el delito de homicidio agravado tras haber desmembrado a una persona el pasado 4 de julio.

Durante la rueda de prensa semanal que ofrece de manera virtual para informar sobre los temas de seguridad en la ciudad, ayer el fiscal dio a conocer que en los próximos días el Tribunal de Enjuiciamiento llevará a cabo la audiencia de la lectura de sentencia en donde se determinarán los años que pasarán en la cárcel, aunado a los años en los que ya han sido sentenciados en otras carpetas por el delito de homicidio.

Ambos, actualmente con 23 y 31 años de forma respectiva, se involucraron en las actividades delictivas desde muy jóvenes, aseguró al destacar que la pena mínima recibida será de 48 años de prisión.

El delito por el que serán sentenciados fue cometido el 4 de julio pasado, cuando llevaron el cuerpo de un hombre a una tapia ubicado en el cruce de las calles Artículo 27 e Ignacio de la Torre, donde lo desmembraron.