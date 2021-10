Cerca de 3 mil, sin poder solicitar asilo

Ciudad Juárez— Mientas que una corte federal de apelaciones concedió al Gobierno del presidente Joe Biden la autorización temporal para continuar expulsando a familias migrantes bajo el llamado Título 42, directores de albergues en Ciudad Juárez lamentaron que cerca de 3 mil personas permanezcan en esta frontera sin una posibilidad de solicitar el asilo ante el vecino país.

“Ni siquiera revisan sus casos para decirles si aplican o no al asilo, ni los deportan a su país, porque para Estados Unidos es más fácil enviarlos a México”, señaló el pastor Juan Fierro, director de El Buen Samaritano.

Para el sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, el Título 42 es una medida peor que los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), ya que ahora las personas ni siquiera tienen la certeza de cuándo podrán comenzar su proceso de solitud de asilo.

En marzo de 2020, bajo la disposición del entonces presidente Donald Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) emitieron una orden bajo el Título 42, con el argumento de que los migrantes significan un riesgo para la salud pública de Estados Unidos debido a la pandemia por Covid-19, por lo que se les prohíbe la entrada al país de personas sin autorización, ya sean personas migrantes o solicitantes de asilo.

Bajo el Título 42 las personas extranjeras que ingresan o tratan de ingresar a Estados Unidos por vía terrestre son devueltas inmediatamente al país por el cual ingresaron, o sea a México, y si eso no es posible, son devueltas a su país de origen. Estas medidas se aplican en los puentes o cruces oficiales como en los cruces irregulares, explicó la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El fallo del pasado jueves bloqueó la decisión del juez federal Emmet Sullivan, del Distrito de Columbia, que dictaminó a mediados de septiembre que es ilegal negar a las familias migrantes con hijos el derecho de asilo.

Aunque la orden que requería que el Gobierno federal procesara a todas las familias migrantes con hijos conforme a las leyes de inmigración, lo que les permitiría poder solicitar el asilo o refugio humanitario, debía entrar en vigor el pasado jueves, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia la suspendió.

“Yo no sé para qué hacen largas esto, haciendo de alguna manera a las personas que tengan una esperanza y estén aquí, cuando realmente pudieran decirles que (la posibilidad de solicitar asilo) se va abrir en tal fecha. Pero el hecho de que los tengan así, a la expectativa, que no les digan si su caso aplica o no para el asilo, los hace esperar aquí”, lamentó el pastor Fierro.

Dijo que actualmente en el albergue tiene alojadas a 51 personas, 26 de ellas menores de edad; el 60 por ciento son mexicanos desplazados por la violencia, quienes al saber el Título 42 decidieron esperar a que Estados Unidos abra sus frontera para solicitar el asilo, mientras que el 30 por ciento restante son originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, quienes ya cruzaron la frontera pero fueron expulsados de manera exprés.

De acuerdo con el pastor, hay migrantes mexicanos que huyeron de la violencia de sus lugares de origen, pero al permanecer por más de un mes y medio en esta frontera, sin la posibilidad de solicitar asilo ante el Gobierno de Biden y con sus hijos fuera de las aulas de clases, han decidido regresar a su estado, aunque ignora si lo hacen a la misma comunidad de la que salieron huyendo.

