Cena navideña, el anhelo para enfermos mentales

Ciudad Juárez.- Víctor Castillo tiene 15 años viviendo en el refugio Ayuda para Adultos, Niños y Mujeres Pobres, A.C. (Aanmpac), en donde encontró un hogar en el que lo atienden también de la esquizofrenia que padece. Para él comer un plato de menudo en Navidad lo emociona, pues es uno de los regalos que reciben las personas con enfermedades mentales que residen en el lugar.

Como Víctor hay 105 más pacientes que por su condición no disfrutarán una Navidad como el resto de la población, pues el sentido que le dan a este día es como uno cotidiano.

Roberto Ayala Ortiz, responsable de la asociación, dijo que albergan a personas con padecimientos como la esquizofrenia, bipolaridad, paranoia, ansiedad y el Trastorno Mental Desequilibrado.

“Hay unos que vienen porque ya tienen un trastorno mental debido a las drogas, que no es hereditario, y llega un momento en que les daña tanto y también tenemos muchos con enfermedades hereditarias, y también tenemos la mitad que los adquieren”, mencionó el pastor.

La asociación también se hace cargo de 80 personas mayores, en instalaciones apartadas debido a que presentan otro tipo de enfermedades como diabetes e hipertensión.

‘Es muy raro que los vengan a ver’

“Es muy raro que los vengan a ver, nosotros en Navidad no tenemos eventos porque la personas que quieren tener con ellos eventos no los podemos dejar pasar porque como ellos si le piden algo y no se lo dan, le pueden dar un golpe; algunos son peligrosos, por eso los tenemos a todos en tratamiento, para calmarles esa alteración; sólo a ver los adultos mayores sí viene gente”, dijo el pastor.

Del total de residentes han encontrado familia de 55 personas, mediante las pesquisas que realizan cuando llegan al refugio.

“Hay unos familiares que sí logramos encontrar, pero no se los llevan a la casa, porque refieren que se les vuelvan a salir porque son consumidores de droga; por eso muchas veces la familia prefiere tenerlos aquí más seguros a que estén en la calle, pero de todos los pacientes que hay son alrededor de 120”, dijo Ayala Ortiz.

Las usuarios son llevados al refugio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Protección Civil, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del Hospital General por Abandono, de estas dos últimas instituciones ingresan por abandono, comentó.

“Todos saben que será Navidad, ya les avisé que les voy hacer su menudito, entonces, ellos nada más estén esperando el día y ponerse a disfrutar; también tendremos un servicio religioso para que tengan algo diferente (…) no son regalos, sólo artículos y ropa porque ellos realmente no disfrutan como los demás”, añadió le entrevistados.

Aanmpac recibe donaciones de artículos de higiene personal, limpieza y ropa en buen estado. El refugio se encuentra ubicado en la avenida Vicente Guerrero, número 80; el de personas mayores se localiza en la calle Damián Carmona, número 518 sur, ambos en la colonia Partido Romero.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (656) 181–4153.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx