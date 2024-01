Celebrarán el Día Nacional del Pulque con exposiciones

Ciudad Juárez.- Para conmemorar el “Día Nacional del Pulque”, la casa cultural XEspacio YC, organizó el Segundo Festival del Pulque en Ciudad Juárez.

Bárbara García, directora del lugar, comentó que el primer domingo de febrero se festeja este día, que tiene la intención de difundir la cultura de esta bebida tradicional mexicana, que empieza a tomar interés en la frontera.

La directora pertenece al comité del plan de salvaguardia del maguey, pulque y pulquerías, que trabajan en la dignificación, promoción del patrimonio cultural, biocultural de la nación, y como parte del comité tiene el objetivo de difundir la esencia en su forma tradicional.

“Hay mucha gente que no conocía el pulque y su cultura aquí en Ciudad Juárez, pero desde que traje exposiciones y conversaciones se ha abierto un gran público en el norte, que no se da en esta región, y yo me encargo de traerlo del estado de Hidalgo, y lo comparto en los eventos que he hecho, porque soy de familia pulquera en Xochimilco”, platicó.

Explicó que la gente se interesa en conocer cómo es la elaboración de este brebaje y sus propiedades alimenticias y curativas.

“El punto del pulque es que es una bebida viva, entonces, entra en un proceso de fermentación, que no se deja tener muchos grados de alcohol, el más alto es de cuatro grados, pero como viene del aguamiel tiene un grado o grado y medio, y trato de mantenerlo en esa esencia”, dijo García.

Para el festejo habrá tres exposiciones, una fotográfica denominada “Del campo a la pulquería” que proviene del Museo del Maguey, Pulque y Pulquerías, de la Ciudad de México; otra en la que participaron más de 26 artistas juarenses, que se presentó en ese mismo recinto cultural llamada “Ciudad Juárez la Última Frontera del Pulque”, que tiene piezas fotográficas y artesanías; y la tercera será una representación interactiva de una pulquería de la CDMX, detalló García.

En el festejo se presentará el grupo de Rock Moloch, Aurora Bles, Alas de Quetzal y un grupo de danza folclórica.

El “Día Nacional del Pulque” se realizará el próximo sábado 3 de febrero, a las 4:00 de la tarde, en la calle Francisco I. Madero, 100, en la zona Centro. La entrada es por donativo.

