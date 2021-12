Celebran última quimio de Ingrid Camila

Ciudad Juárez.— Después de dos años de luchar contra el cáncer, la pequeña Ingrid Camila Guerrero Ceja recibió ayer la última quimioterapia y con ello está cada vez más cerca de la victoria sobre esta enfermedad.

Más de 10 autos decorados con globos se dieron cita afuera de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical), ubicada en la avenida Ejército Nacional y la colonia Los Portales, de donde partieron alrededor de las 11:00 de la mañana rumbo al domicilio de la menor para seguir con el festejo.

Tras recibir su tratamiento, Camila salió por la puerta principal de la asociación en los brazos de su padre, quien fue acompañado de familiares y amigos que celebraron el logro con aplausos además del grito “sí se pudo”.

Su madre, Cinthia Ceja, explicó que el 16 de diciembre de 2019 fue dignosticada con astrocitoma anaplástico de tallo cerebral, cuando tenía 5 años y tres meses de edad, y aunque los médicos le dieron entre cuatro y seis meses de vida, después de un duro tratamiento ayer por fin pudo recibir su última quimioterapia.

“No me la creo, estoy sumamente agradecida. No tengo palabras para agradecer lo que ha logrado Dios con mi hija, estoy agradecida con la asociación por darle la oportunidad de tratamiento a Camila, que el día de hoy llegó a su conclusión", expresó.

La madre agradeció el apoyo que Apanical le ha brindado a su hija durante el tratamiento, será mañana 16 de diciembre que se cumplan dos años desde que la menor fue diagnosticada con esta enfermedad.

Cinthia envió un mensaje de solidaridad a todas las mamás que como ella han enfrentado junto a sus hijos esta difíciles enfermedad, para que continúen en la lucha, ya que si se trata a tiempo, es posible ganarle la batalla.

“Ella es un testimonio, siempre lo he dicho, estoy sumamente agradecida con la asociación y con el doctor Rubén Ornelas por darle la oportunidad a Camila de tomar este tratamiento. Les digo a las mamás que no se dejen vencer, sigan luchando hasta el final, aquí no se trata de hacer todo lo posible, se trata de hacer hasta lo imposible porque para Dios no hay límites y todo es posible con él”, finalizó.