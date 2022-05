Celebran nacimiento de Jocelyn Calderón

Ciudad Juárez.— Con ‘Las mañanitas’ y un pastel, Perla Reyes celebró ayer el nacimiento de su hija Jocelyn Calderón Reyes, quien nació hace 23 años en Ciudad Juárez, donde hace casi una década despareció.

“Hoy son diez cumpleaños de Jocelyn que no está conmigo, pero no nos olvidamos, festejamos su cumpleaños; nos hubiera encantando que estuviera aquí. Mi niña, te mando un beso, te mando mil bendiciones y le pido a Dios que te dé la fuerza, que creo yo que necesitas más que yo, te prometo que yo nunca voy a parar”, le dijo ayer la madre a la juarense desaparecida.

Jocelyn estudiaba en la secundaria Federal número 3 hasta que el 30 de diciembre de 2012 fue invitada a una fiesta, a través de Facebook, por una amiga quien le presentaría a otro amigo.

Su amiga Cinthia, quien utilizaba un seudónimo en redes sociales, fue quien la citó en la Plaza de Armas, frente a Catedral. Y aunque tras la desaparición les aseguró a las autoridades que nunca conoció a Jocelyn en persona y que sólo eran amigas por Facebook, su hermana ya las había visto juntas, y amigas de Jocelyn le aseguraron a su mamá haberla visto en la parada del camión en compañía del presunto amigo. Sin embargo, ninguno de los dos fueron investigados, lamenta la madre a casi una década de búsqueda.

Días antes de desaparecer, Jocelyn había elegido emocionada la ropa que estrenaría esa Navidad, y ya estaba planeando de qué color sería su vestido de 15 años, recuerda su mamá, quien sueña con volver a abrazarla.

“Yo les exijo a las autoridades que busquen a todas las jovencitas desaparecidas… yo lo que quiero es pedir a la justicia la búsqueda de mi hija con vida, que la busquen, que no simulen. Son diez cumpleaños que no está en casa (…) yo he hecho el trabajo de ustedes”, pidió ayer entre lágrimas a través de Facebook.

Como cada año, Perla Reyes conmemoró el nacimiento de su hija, a quien describe como una niña alegre; le cantó ‘Las mañanitas’, partió su pastel y le aseguró que seguirá luchando hasta encontrarla.

Aunque los doctores le habían dicho que tendría un varón, su nacimiento se convirtió en uno de los días más felices de su vida, recordó quien todos los días le pide a la Virgen de Guadalupe su regreso.

“Hoy ya 10 cumpleaños sin ti, sin poderte despertar con tus mañanitas, darte un beso, un abrazo. Desde el día de tu desaparición mi corazón se rompió en mil pedazos y me siento muerta en vida, quisiera cerrar mis ojos y que todo fuera un sueño. Te amo y te extraño demasiado, sólo le pido a Dios que te cuide y proteja donde quiera que estés y que me siga dando fuerzas para seguir en esta lucha hasta encontrarte. Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos”, compartió ayer la madre.