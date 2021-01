Celebran cinco acciones por vida libre de violencia

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— Activistas y autoridades locales celebraron las cinco acciones anunciadas ayer para lograr que las mujeres tengan una vida libre de violencia en México, por parte de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pero destacaron la necesidad de mayores presupuestos para las entidades y de reforzar acciones focalizadas en los puntos de mayor problemática.

Rodríguez aseguró que la violencia contra las mujeres y niñas es la otra pandemia, por lo que llamó a gobernadores, presidentes municipales y titulares de órganos de prevención y procuración de justicia a sumarse a este esfuerzo por reestablecer la paz y tranquilidad.

La primera acción anunciada ayer en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, fue la de garantizar la participación y presencia del Instituto Nacional de las Mujeres, de las comisiones nacionales de Atención a la Violencia, de Búsqueda y de Víctimas, así como de las instancias locales en la materia en las 32 mesas estatales y 266 coordinaciones regionales para la construcción de la paz.

De acuerdo con la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (Immuj), Verónica Corchado, ya han participado en dos sesiones y se continuará de manera permanente, tras un oficio generado por el instituto nacional.

“En el caso de Chihuahua, particularmente en Juárez, nosotras desde Red Mesa de Mujeres planteamos a diferentes actores que se incorporara la agenda de mujeres en las Mesas de Coordinación para la Paz, porque no contemplaron de inicio el ámbito de la protección de las mujeres desde el enfoque de seguridad pública ciudadana”, apuntó su titular, Imelda Marrufo.

La segunda acción anunciada fue la de conformar un cuerpo especializado, integrado por mujeres, que coadyuve con las fiscalías estatales en la investigación y seguimiento de los casos de feminicidio.

Marrufo destacó que en Juárez existe el Grupo Especializado Valle de Juárez, el cual depende de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), cuya titular estatal es Wendy Chávez; tiene un coordinador y se conforma por ministerios públicos que se dedican actividades de búsqueda de mujeres desaparecidas, y ministerios públicos encargados de casos de feminicidios. También forman parte de ella integrantes de la Red Mesa de Mujeres y de la organización Justicia para Nuestras Hijas.

“Esa fue una de las cosas que propusimos a este gobierno cuando estaba el señor Ricardo Alanís –padre de Mónica Alanís Esparza, víctima de desaparición y feminicidio–, un grupo especializado para las investigaciones de desaparición y feminicidio, esa fue una propuesta que le hicimos a Javier Corral. Y derivado de eso se generó el Grupo Especializado Valle de Juárez”, informó Marrufo.

La tercera, acción anunciada por la SSPC, fue la de instalar dentro de la propia Secretaría el Gabinete de Mujeres por la Construcción de Paz y continuar con la capacitación de policías, con la realización de diagnósticos más precisos.

“Priorizaremos los estados con mayor incidencia de delitos contra las mujeres y los municipios con alerta de género”, aseguró Rodríguez.

Al respecto, la activista recordó que cuando inició la administración de Armando Cabada Alvídrez, se le planteó la necesidad de contar con una policía capacitada en temas de género, lo cual se aprobó.

El Immuj da las “capacitaciones a la unidad que atiende violencia doméstica de la Policía Municipal, nosotras entendemos que ha tenido buenas prácticas en buenos casos”, comentó.

La cuarta acción anunciada por la funcionaria federal fue la de continuar con la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, para reforzar las capacidades de los primeros respondientes en materia de violencia de género.

“Fortaleceremos su profesionalización para la apropiación del conocimiento y vigilaremos la correcta aplicación de los protocolos de actuación”, aseguró.

Y la quinta fue fomentar el uso de las tecnologías de la información para crear herramientas que fortalezcan la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas en todo el territorio mexicano.

Marrufo destacó la necesidad de reforzar acciones focalizadas como la llevada a cabo en Riberas del Bravo por parte de la Red Mesa de Mujeres, con participación de la propia comunidad.

“Lo que nos ha pasado en Juárez es que sí hemos generado algunas experiencias pero que los gobiernos no las han retomado, y se quedan como experiencias que no logran implementarse en toda la ciudad. Y por eso es que no logramos que eso se convierta en política pública. También una cosa que le ayuda a la política pública es que el gobierno que esté le dé continuidad”, externó. (Hérika Martínez Prado)