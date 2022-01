Celebran aniversario del santuario de San Lorenzo

Ciudad Juárez.— Con el propósito de celebrar el aniversario 25 de la fundación del Santuario de San Lorenzo, se llevará a cabo una misa este domingo a las 6:00 de la tarde que contará con la presencia del obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos.

Fue el pasado 29 de diciembre cuando el padre Alfredo Abdo Rohana, rector del Santuario de San Lorenzo, cumplió 30 años al frente de este lugar tan importante para la ciudad; además, señaló que la fecha exacta del aniversario del templo es el 12 de enero, pero decidieron llevar a cabo la celebración este día.

“Nuestro santuario se eligió como diocesano, en relación a la importancia que tiene en nuestra ciudad, lo que no quita que sea conocido en otros ámbitos porque hay gente que ha venido y ha llevado el cariño de San Lorenzo a otros lugares de Estados Unidos y México”, explicó el padre Abdo.

Explicó que 30 años atrás estaba en la iglesia Cristo Rey, y por petición del obispo Manuel Talamás fue elegido para estar al frente del templo de San Lorenzo, luego de que el padre Aristeo Baca tuvo intenciones de salir para desarrollar sus conocimientos.

El sacerdote dijo que durante estos largos años ha tenido la fortuna de conocer a cuatro obispos: don Manuel Talamás, Juan Sandoval, Renato Ascencio y ahora José Guadalupe Torres Campos.

“En los 30 años que tengo aquí, he tenido la experiencia de todos los niveles socioeconómicos y es admirable; yo no sé si don Manuel Talamás tuvo razón, pero ya pasaron 30 años y evidentemente para mí en mi sacerdocio me da fortaleza, en el sentido de la atención al pueblo y de la relación con mi pastor el señor obispo”, mencionó.

El rector del Santuario de San Lorenzo dijo que durante esta celebración se tocará el tema de la unión, sobre todo en estos tiempos de pandemia, para que a través de la fe se logre una disminución en los contagios de esta enfermedad, que ha provocado muchas muertes alrededor del mundo.

“Yo creo que la intención es unirnos en oración y nos ayude a tomar conciencia por cuidarnos personalmente, y sobre todo que su intercesión sea por el bien de todos y por las personas que están sufriendo realmente”, expresó.

La celebración por el 25 aniversario de la fundación del Santuario de San Lorenzo se llevará a cabo este domingo a partir de las 6:00 de la tarde, donde se implementarán protocolos para continuar con los cuidados requeridos por la pandemia, se informó.