Celebran agentes viales su día

Ciudad Juárez.— Como parte de los festejos del Día del Agente Vial, los elementos de la corporación participaron en una verbena en la que estuvo presente el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el director de la corporación, César Tapia Martínez, además del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

En el evento llevado a cabo ayer en las instalaciones de la corporación, los agentes compartieron el desayuno e invitaron a niños de un albergue a quienes les dieron regalos.

Se guardó un minuto de silencio por los agentes caídos y se realizó el pase de lista en honor a ellos, en el que todos sus compañeros gritaron “presente”.

Las autoridades develaron una placa en honor al agente Vicente Arias Contreras, fallecido de manera reciente y se le entregó a su hijo Vicente Arias la camisa del elemento.

Sus compañeros colocaron junto a la placa la motocicleta que era usada por Vicente y encendieron la sirena.

El oficial motociclista fue asesinado a balazos el 24 de noviembre en la colonia La Cuesta y tenía una antigüedad de 19 años con cuatro meses dentro de la corporación de Tránsito, informó la institución.

Transcendió en aquel momento que estaba a una semana de jubilarse y ya había llevado su carta al Cabildo. Legalmente pudo haberse jubilado con 15 años de servicio, según dio a conocer personal del área de Recursos Humanos de la dependencia

Los agentes caídos durante el período 2020-2021 son Vicente Arias Contreras, Julio Ricardo González Ordoñez, César Gabriel Martínez Romero,Édgar Iván Ortiz Quezada, Roberto Delgado Gómez y Amalio Cuéllar Valdiviezo, por quienes se colocó una ofrenda floral.

Previo a este evento se realizó una misa y una carrera pedestre.

Por otra parte, el presidente municipal hizo un llamado a los familiares de los oficiales y las personas que tengan amigos o agentes conocidos, agentes a no hacer uso de sus influencias para tratar de no ser infraccionados cuando comenten una falta.

“Yo estoy haciendo un gran esfuerzo por pedirle hasta a los amigos que no me pidan favores, porque no me parece correcto que le pidamos a los agentes que hagan su trabajo, que lo hagan bien, pero cuando nos toca a alguien cercano entonces ya no queremos que se haga el trabajo”, comentó al hacer uso de la palabra durante el evento protocolario.

Añadió que es importante hacer un esfuerzo para respetar el trabajo de los agentes, a la vez pidió a los uniformados a hacer un trabajo con justicia para la ciudadanía.