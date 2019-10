Celebran a los muertos

A tres semanas de que llegue la tradicional fiesta de los muertos en la frontera, Bazar Artesanos de Corazón adelantó la edición especial “Celebrando nuestras tradiciones” con productos alusivos a esta fecha.

Pan de muerto, bolsas ecológicas, productos de peltre, accesorios y cajas de madera con diseños cadavéricos es la muestra que ayer 60 expositores locales ofrecieron en el Centro Cultural de las Fronteras.

“Nos han preguntado por qué no hicimos concurso de disfraces, es porque nosotros no festejamos el ‘Halloween’, nosotros festejamos nuestra tradición que es el ‘“Día de Muertos”, porque nosotros lo que hacemos es juntar arte cultura y diseño, vamos de la mano con ese concepto y al aceptar ideas extranjeras no iría con lo que nosotros queremos proyectar”, explicó la fundadora del bazar, Nancy Pereda.

Comentó que ha crecido el interés por los productos artesanales, ya que el año pasado hubo una concurrencia de alrededor de 3 mil personas y en lo que va de este año han sido alrededor de 5 mil visitantes.

“Aceptan cada vez más los productos hechos a mano porque se llevan un producto más personalizado, los expositores traen una sola cosa de lo que hacen y pues ya no van a encontrar otro producto igual”, mencionó Pereda.

Dolores Morelos Díaz optó por ofrecer bolsas ecológicas de manta a las que les insertó imágenes de calavereas que fueron pintadas a mano.

Además puso a la venta cajas con figura de calabaza en las que se pueden colocar galletas, porta retratos y montó un taller para que los asistentes pintaran una calavera en unas figuras que llevó ya hechas en forma de cráneo.

“Es importante seguir teniendo vivas las tradiciones para evitar que se vayan perdiendo, porque estamos en frontera, y si tenemos la oportunidad de seguir dando a conocer nuestras raíces lo haremos”, manifestó la entrevistada.

Yolanda Díaz llevó a su nieta de 10 años al bazar, a quien le gusta celebrar tradiciones mexicanas, así que aprovechó ayer para pintarse el rostro y acudir al taller para pintar una calavera.

“Es muy importante inculcarles la tradiciones, los niños están interesados en conocer las raíces, mucha gente ya las perdió, pero a ellos hay que seguir inculcándoselas para que ya no se pierdan”, comentó Díaz.









