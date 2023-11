Celebra UACJ aniversario en partido de Bravas

Ciudad Juárez.- En conmemoración por el 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), FC Juárez se unió al festejo y externó que todos aquellos estudiantes, administrativos y docentes que presenten su identificación oficial de la institución en el partido del equipo femenil FC Juárez contra Pumas que se realizará hoy a las 9:00 de la noche, tendrán acceso gratis.

Los interesados deberán presentarse directamente en la cabecera Sur puerta 22 que se encuentra a al costado derecho de la entrada principal, frente a la pantalla gigante del estadio.

Rocío Ramírez, directora de Extensión y Servicios Estudiantiles de la UACJ, mencionó que fue una iniciativa amistosa.

“Todos serán bienvenidos a asistir, mientras el aforo del estadio lo permita”, dijo Ramírez.

Además, señaló que la oportunidad se extenderá también para el domingo 5 de noviembre en el que jugará el equipo varonil de FC Juárez contra Querétaro a las 8:00 de la noche.

Juan Estrada, alumno de la UACJ y aficionado de los Bravos, externó su emoción ante esta colaboración, pues el fútbol es uno de sus deportes favoritos.

“No he ido a muchos partidos del equipo femenil, pero no dudo que sean buenas. En cuanto supe de esto, me puse de acuerdo con mis compañeros para ir a apoyar a nuestros Bravos de Juárez”, dijo Estrada.

Durante cada partido, se permitirá a los estudiantes mostrar la credencial digital o física, cualquiera que sea el caso, siempre y cuando se encuentre vigente, de lo contario no se permitirá el acceso.

