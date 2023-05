Celebra ‘Tuntun’ el Día Mundial de la Risa

Ciudad Juárez.- Ropa de colores llamativos y el rostro pintado son los recursos que utiliza Said Gómez para caracterizarse del payaso “Tuntun”, personaje con el que hace reír a chicos y grandes y que es su principal motivación para realizar este trabajo.

Fue en el 2018 que comenzó a acudir a fiestas infantiles y eventos de organizaciones, aunque su primera experiencia como payaso fue hace nueve años para apoyar a una iglesia que iba a tener un evento para los niños, explicó.

“No tenían ellos el recurso para costear un show, y llegó a mi cabeza ‘qué tan difícil podía ser’ y ahí empecé, fue pésimo, un maquillaje que no me gustó, no tenía utilería, pero sí esas ganas de sacarle risas a los niños”, expresó Gómez.

Dijo que acude a fiestas del Día del Niño o a posadas por Navidad, aunque también a fiestas infantiles, en las que disfruta hacer reír a los padres de familia y que olviden por un momento sus problemas o preocupaciones.

“Para mí el ver la risa de los niños significa que estamos haciendo bien las cosas, y cuando veo las risas de los papás los desconecto de problemas y de una realidad que no es del todo buena”, mencionó.

Compartió que lo más difícil de un payaso es hacer reír a los niños, por eso las personas que se dedican a este trabajo deben actualizarse constantemente con las tendencias que surgen, para mantenerse en el gusto del público.

Mencionó que ser payaso le ha ayudado a conocer diferentes lugares, como Los Ojos de Dios A.C., donde ofreció un espectáculo para los niños y jóvenes beneficiados en esta asociación.

Cada 7 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Risa, que se creó en 1998 para promover los beneficios de la risa para la salud.

En el marco de esta celebración, Gómez definió a la risa como el reflejo del alma, la cual es de suma importancia para las personas, ya que ayuda a olvidar por un momento los problemas o situaciones difíciles de la vida.