‘Celebra’ su día exigiendo justicia para su hijo

Cortesía / Laura Ivonne Kabata de Anda frente a las instalaciones de la Sedena en la capital del país

Ciudad Juárez— Con micrófono en mano y ante decenas de agentes de la Policía que protegen las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la capital del país, Laura Ivonne Kabata de Anda expuso que no se retirará del plantón permanente instalado días atrás para exigir la reparación del daño a su hijo, privado de la libertad y torturado por militares y el propio general Felipe de Jesús Espitia Hernández, entonces a cargo de la Operación Conjunta Chihuahua.

Exigiendo justicia para su hijo y todos aquellos que han sido amenazados, mancillados y violentados por los militares, la chihuahuense dijo que esa era la única forma que conocía para celebrar el Día de la Madre en México, país que ha masacrado a sus hijos impunemente.

Óscar Alejandro Kabata ha señalado directamente a Espitia Hernández como responsable de la agresión sufrida aquí en el año 2009 junto a su amigo Víctor Manuel Baca Prieto; ambos fueron privados de la libertad y el primero fue asesinado por orden del militar que sigue libre.

“Esto es lo que estoy sufriendo por culpa de este desgraciado, eso es lo que me sostiene en pie y por eso estoy celebrado el 10 de Mayo aquí, con este plantón de más de 36 días y el mejor 10 de Mayo es donde puedo demostrar lo madre que soy y lo que amo a mis hijos, defendiéndolos hasta la muerte, y no me voy a mover de aquí”, aseguró.

Tentativamente la Secretaría de Gobernación sostendrá este martes una reunión con las familias que protestan por la ausencia de justicia por las atrocidades cometidas durante la administración del presidente Felipe Calderón en su llamada “Guerra contra el narcotráfico”.

Y aunque la madre inicialmente creyó en la invitación del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, cuando anunció en Juárez que en su administración las víctimas serían primero, dijo que no ha cumplido y por eso está protestando.

“Por un hijo al que le arruinaron la vida, que no tiene ilusión de vivir. No me voy a dar por vencida y les deseo a todas ustedes mujeres policías y madres que no sufran lo que yo he sufrido, que sus hijos nunca sufran lo que mi hijo ha sufrido”, dijo ayer por la mañana en Ciudad de México.

