Celebra etnia indígena eliminación de decreto

La comunidad n´dee/n´nee/ndé celebró la derogación del decreto vigente desde 1849, en el que estipulaba que el Estado podría contratar voluntarios para hacer la guerra con esta tribu ancestral.

“Celebramos esa noticia porque son emociones, porque no es una sola, primero porque nos hace recordar lo que vivieron nuestros antepasados, fue terrible y malo, y una emoción de que aunque sea ya simbólicamente esa ley ya no era positiva en el sentido legal, porque si mataban a alguien de nosotros y llevaba la cabellera ya no le iban dar dinero obviamente, porque es antiderechos humanos”, expresó el doctor Juan Luis Longoria Granados, integrante de la etnia indígena.

El Congreso del Estado por unanimidad derogó el pasado martes los decretos del 11 abril y el 25 de mayo de 1849, así como el de 31 de julio de 1880, de la Ley de Sección de Milicia y Guerra.

“Nosotros tenemos un camino largo ya recorrido de varios años, no estábamos organizados de manera comunitaria que abarcara más de una familia. El ocultamiento se hacia de manera individual o familiar (…) Vemos que el habernos organizando de esta manera nos ha permitido varios logros como esto; nosotros le llamamos reorganización porque no estamos organizados de manera antigua”, expuso.

La nación n´dee/n´nee/ndé, como le llama Longoria Granados, está conformada por varias comunidades distribuidas en los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila de Zaragoza; en esta última región ya los reconocieron en la Constitución, pero la etnia está trabajando para lograr que pase lo mismo en las otras dos entidades, explicó.

La reunión para pedir la derogación de esa ley la solicitaron Martín Tafoya, de Juárez, y Martín Rojas, del municipio de Ascensión.

“La nación n´dee/n´nee/ndé tomó cartas en el asunto, no en cuanto al reconocimiento, que lo tenemos nosotros mismos porque es un derecho, así se instituye; nosotros demandamos la inclusión, en los catálogos o listados, o un nombramiento expreso que se escriba en las leyes que somos pueblos originarios de aquí del país, y específicamente del estado de Sonora, Coahuila y Chihuahua en donde tememos presencia”, detalló.

“Fue en una reunión que tuvo el Congreso del Estado, precisamente, en la Comisión de Asuntos de Comunidades Indígenas de Ciudad Juárez, cuando los nantane (líderes) solicitaron que se derogara esta ley, que tiene muchos antecedentes, desde los 1800 se había pedido que se quitara, en el año 2000 se pidió, y nosotros lo volvimos a solicitar, yo creo que se sensibilizó mucho a este Congreso para que se lograra este fin”, añadió.

