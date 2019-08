‘Cazan’ ofertas en feria de útiles

Ciudad Juárez— Padres de familia han ‘cazado’ ofertas de útiles escolares en las últimas horas, con el fin de ahorrar en el presupuesto para la educación de sus hijos.

El pasado viernes inició la “Feria de regreso a clases 2019”, en la cual participan 22 comerciantes de tiendas, personal de papelería y vendedores que ofrecen uniformes, artículos de oficina, zapatos, lentes y además servicio de atención psicológica gratuita por parte del departamento de Bienestar Social del Municipio.

“Decidimos apoyar a la población; año con año la gente espera este momento para poder ahorrar. Los precios van desde 20, 30 y 50 pesos en las piezas de uniforme y si tenemos dos o tres hijos, la economía hay que salvarla lo más que se pueda”, dijo Diana Mendoza González, organizadora del evento que termina hoy domingo.

Explicó que hay descuentos de hasta 50 por ciento en mochilas, uniformes, zapatos, lentes y diversos artículos para el regreso a clases.

La organizadora explicó que la feria se realiza desde hace 14 años, y para esta edición esperan recibir alrededor de mil 500 personas.

Además de que la feria está enfocada para que los padres de familia ahorren, también buscan que aprovechen la ayuda psicológica, y oftalmológica si el estudiante lo requiere.





Ofrecen atención psicológica

“Nosotros siempre hemos hecho énfasis en que no sólo es importante que los niños vayan bien vestidos, sino también bien alimentados y con buena salud, entonces, también se atienden a los papás y a los niños, a los maestros, en donde se pone un equipo de atención para realizar una evaluación visual completa, para dar un diagnóstico acertado y completo”, dijo Mendoza.

También habló de la importancia de la salud emocional.

“Tenemos atención psicológica también, porque muchas veces, no sabemos cuál es el problema del niño, si el niño no tiene un buen rendimiento porque no ve bien, o porque tiene un problema, aquí se les hace examen de la vista y hay psicólogos atendiendo gratis y le van a dar seguimiento”, confirmó la coordinadora.

Norma Leticia Leyva, ya tiene la lista de útiles escolares, por lo que fue a surtir el material que necesita para su hijo que cursará el segundo año de educación primaria.

Además de comprar en su totalidad los artículos que le encargaron para el regreso a clases, compró lápices, plumas y cuadernos.

“Fueron 600 pesos en todo y llevo un extra para todo el año, sí está muy barato, mejor que en otros lados, es la primera vez que vengo a la feria y sí se me hace más económicos que en la papelería o los centros comerciales”, dijo Leyva.

Durante el evento se presentarán espectáculos para niños, comediantes y grupos de zumba, agregó la coordinadora.

La “Feria de regreso a clases 2019”, se realiza desde el viernes, en el Parque Central Poniente, en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, y hoy finaliza.





[email protected]ón.diario.com.mx