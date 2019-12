Cautivan con villancicos aprendidos en Braille

Campana sobre campana, El niño del tambor y Mi burrito sabanero fueron algunas de las piezas que niños y adolescentes del programa de música del Centro de Estudios para Invidentes (Ceiac) interpretaron ayer ante sus familiares en el recital Tocando Música desde el Braille.

Con los sentidos abiertos a un mundo de sonidos, los alumnos del Ceiac interpretaron las melodías y canciones de la temporada navideña a través del piano, violín e incluso su voz.

Roberto Prieto, coordinador del proyecto de Música y Musicografía desde el braille, precisó que durante todo el semestre estuvieron practicando para impresionar al público.

Explicó que dentro del programa infantil, que ayer presentó 15 números, los estudiantes tienen entre 5 y 11 años de edad, mientras en el juvenil, que ofreció siete piezas, van de los 13 a los 22 años.

“Les enseñamos a los chicos a leer y escribir partituras en braille. Les enseñamos distintos instrumentos: cello, violín, piano, flauta, percusiones. De acuerdo con cada caso en particular adecuamos las enseñanzas y los métodos.

“El programa tiene más de seis años operando, y aquí mismo fabricamos los materiales que los pequeños necesitan”, dijo Prieto, quien añadió que reciben apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), que es un soporte esencial.

En la presentación juvenil, antes de interpretar con el teclado el Preludio en do menor de J. Bach, y So this is Christmas de John Lennon, Sebastián Quezada le dedico a su papá las mañanitas por su cumpleaños; el público asistente coreó junto con él, siendo uno de los momentos más emotivos.

Vilma Jáquez, titular de comunicación en Ceiac, indicó que son una asociación civil que continúa sus labores a través de las donaciones de la ciudadanía, mismas que pueden hacerse por medio de la página Ceiac.org, donde existe un apartado para brindar apoyos, desde un peso en adelante.

Asimismo, instó a la comunidad interesada en conocerlos a visitar sus instalaciones, ubicadas en la calle Los Olivos 42000, o bien, comunicándose al teléfono 656-613-69-13, para informarse. (Alejandro Vargas)





[email protected]